Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 15 вересня 2024 року.
Лівий Берег — Кривбас, фото ФК Кривбас
16 вересня 2024, 07:45
У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас у гостьовому матчі дотиснув київський Лівий Берег — 1:0.
Команди провели цілком рівний матч, однак на останніх хвилинах "червоно-білі" провели разючий випад і з рештою забрали три очки.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Кривбас у рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Лівий Берег — Кривбас 0:1
Гол: Задерака, 81
Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Семенов, Дударенко — Банада (Співаков, 88), Дедух — М. Когут (І. Когут, 64), Приходько (Галас, 64), Синиця (Кобзар, 90) — Сухоручко.
Кривбас: Кліщук — Бандейра (Понєдєльнік, 73), Романчук, Драмбаєв, Стецьков, Д. Кузик — Бізімана, Вакулко — По (Задерака, 73), Луньов (Дібанго, 83), Микитишин — Соса (Твердохліб, 64).
Попередження: Якимів — Бандейра, Романчук