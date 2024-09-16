Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 15 вересня 2024 року.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся у домашньому матчі здобуло вольову перемогу над рівненським Вересом — 2:1.

Команда Олега Шандрука забила несподіваний швидкий м’яч, після чого цілком непогано втримувала контроль над грою до перерви.

Однак у другому таймі Верес відмовився від атакувального футболу, за що був покараний уже на самому початку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Верес у рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Полісся — Верес 2:1

Голи: Гуцуляк, 51, Назаренко, 58 (пен.) — Гайдучик, 6

Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко (Матич, 46), Смоляков — Крушинський, Бабенко, Таллес Коста (Мельніченко, 75) — Гуцуляк (Лєднєв, 76), Луїфер (Пайшао, 61), Назаренко (Шастал, 84).

Верес: Кожухар — Протасевич (Морозко, 79), Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Сміян, 80) — Яго (Кучеров, 78), Куція (Кльоц, 85) — Луан, Шарай (Дахновський, 78) — Степанюк, Гайдучик (Мрвальєвич, 79).

Попередження: Бабенко, Лєднєв — Вовченко