Україна
15 вересня 2024, 19:59
Полісся перевернуло гру проти Вересу й очолило турнірну таблицю УПЛ
Команда Імада Ашура провела надзвичайно успішний початок другого тайму.
Полісся — Верес, фото УПЛ
15 вересня 2024, 19:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Верес 2:1
Голи: Гуцуляк, 51, Назаренко, 58 (пен.) — Гайдучик, 6
Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко (Матич, 46), Смоляков — Крушинський, Бабенко, Таллес Коста (Мельніченко, 75) — Гуцуляк (Лєднєв, 76), Луїфер (Пайшао, 61), Назаренко (Шастал, 84).
Верес: Кожухар — Протасевич (Морозко, 79), Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Сміян, 80) — Яго (Кучеров, 78), Куція (Кльоц, 85) — Луан, Шарай (Дахновський, 78) — Степанюк, Гайдучик (Мрвальєвич, 79).
Попередження: Бабенко, Лєднєв — Вовченко