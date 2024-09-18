Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 18 вересня 2024 року.

У перенесеному матчі четвертого туру УПЛ-2024/25 київське Динамо розібралося з полтавською Ворсклою.

Протягом першого тайму поєдинку господарі поля двічі скерували м'яч у ворота гостей. Відкрив рахунок Себальйос, тоді як Караваєв подвоїв перевагу киян. Ближче до завершення матчу Ієде скоротив відставання Ворскли, але Піхальонок у компенсований час повернув Динамо лідерство в два результативних удари.

Далі на Динамо чекає домашня зустріч із Рухом, тоді як Ворскла гостюватиме в Кривбасу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — Ворскла в рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Динамо — Ворскла 3:1

Голи: Себальйос, 33, Караваєв, 35, Піхальонок, 90+2 — Ієде, 81



Динамо: Бущан — Караваєв, Себальйос (Михавко, 66), Біловар, Дубінчак — Рубчинський (Піхальонок, 69), Шапаренко (Буяльський, 80), Бражко (Андрієвський, 59) — Кабаєв (Ярмоленко, 75), Герреро (Ванат, 75), Брагару (Вівчаренко, 68).



Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек (Челядін, 28), Чорноморець, Пердута — Хрипчук, Черниш (Ндукве, 46), Кулаковський (Ізотов, 74) — Кане (Мякушко, 46), Ковталюк (Ієде, 46), Нестеренко (Прус, 85).



Попередження: Бражко, Себальйос