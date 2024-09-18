Україна
18 вересня 2024, 20:01
Динамо Київ із дебютним голом Себальйоса переграло Ворсклу
Один із перенесених матчів на старті сезону команда Олександра Шовковського завершила перемогою.
Динамо Київ — Ворскла, фото УПЛ
18 вересня 2024, 20:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Ворскла 3:1
Голи: Себальйос, 33, Караваєв, 35, Піхальонок, 90+2 — Ієде, 81
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Себальйос (Михавко, 66), Біловар, Дубінчак — Рубчинський (Піхальонок, 69), Шапаренко (Буяльський, 80), Бражко (Андрієвський, 59) — Кабаєв (Ярмоленко, 75), Герреро (Ванат, 75), Брагару (Вівчаренко, 68).
Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек (Челядін, 28), Чорноморець, Пердута — Хрипчук, Черниш (Ндукве, 46), Кулаковський (Ізотов, 74) — Кане (Мякушко, 46), Ковталюк (Ієде, 46), Нестеренко (Прус, 85).
Попередження: Бражко, Себальйос