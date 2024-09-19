Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 19 вересня 2024 року.
Шахтар, фото Шахтар
19 вересня 2024, 22:06
Шахтар U-19 вдало стартував у Юнацькій Лізі УЄФА, обігравши однолітків з Болоньї.
За 90 хвилин команди забили 7 голів. Все йшло до нічиєї, але гол Трифаненка на 90-й хвилині подарував "гірникам" бажану перемогу.
Огляд матчу:
Болонья U-19 – Шахтар U-19 3:4
Голи: Ебоне, 27 (п.), Де Лука, 50, Менегаццо, 67 – Цуканов, 11, 72, Ломага, 37, Трифаненко, 90