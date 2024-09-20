Україна

Металіст 1925 оголосив про початок співпраці з українською дзюдоїсткою Дар'єю Білодід.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід стала амбасадоркою Металіста 1925, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

Спортсменці вручили іменну клубну футболку, натомість Дар'я подарувала клубу своє змагальне кімоно з автографом.

"Для мене це новий досвід взаємодії, який справді інтригує. Адже я буду підтримувати своїх колег, спортсменів та спортсменок, а вони, сподіваюсь, підтримуватимуть мене. Я розраховую, що мій спортивний досвід допоможе здобувати перемоги Металісту 1925 у майбутньому. Із задоволенням, за можливості, буду приходити на матчі та підтримуватиму Металіст 1925", – сказала Білодід.

Білодід – бронзова призерка Олімпіади-2020 року. На Олімпіаді в Парижі Дар'я дійшла до 1/8 фіналу.