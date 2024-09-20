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Ексгравець Ліверпуля став спортивним директором клубу.

Колишній захисник Ліверпуля Мартін Шкртел став спортивним директором словацького клубу ДАК, повідомляє пресслужба команди.

Для 39-річного ексфутболіста це перший досвід роботи в подібному амплуа.

Протягом кар'єри Шкртел грав за Тренчин, Зєніт, Ліверпуль, Фенербахче, Аталанту та Істанбулспор.

Раніше на цій посаді працював Гліб Платов, асистент Сергія Реброва у збірній України. ДАК та функціонер домовилися про припинення співпраці на початку серпня.