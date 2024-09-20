Ексгравець Ліверпуля став спортивним директором клубу.
Мартін Шкртел / X.COM/DAC_1904
20 вересня 2024, 10:26
Колишній захисник Ліверпуля Мартін Шкртел став спортивним директором словацького клубу ДАК, повідомляє пресслужба команди.
Для 39-річного ексфутболіста це перший досвід роботи в подібному амплуа.
Протягом кар'єри Шкртел грав за Тренчин, Зєніт, Ліверпуль, Фенербахче, Аталанту та Істанбулспор.
Раніше на цій посаді працював Гліб Платов, асистент Сергія Реброва у збірній України. ДАК та функціонер домовилися про припинення співпраці на початку серпня.