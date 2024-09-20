Україна

Гравець Шахтаря дав свій коментар із приводу повномасштабного вторгнення рф.

Правий захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас в інтерв'ю клубному YouTube-каналу поділився своїми думками щодо війни в Україні.

Свій 18-й день народження бразилець відсвяткував 23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабного російського вторгнення.

"Коли я приїхав до України мені було лише 17 років. Я зустрічав свій день народження та й загалом цей момент був надзвичайно щасливим для мене, адже я мав змогу грати і тренуватися з такими видатними футболістами, вдосконалюватися. Початок повномасштабного вторгнення став для мене справжнім шоком. Дуже складний момент. Все, що я собі запланував, цілі, які я поставив, було відкладено на невідомий період. Загалом, було важко опинитися в ситуації, коли навколо вибухи та інші страшні речі. Найважливіше, сподіваюся, війна закінчиться якомога швидше, передусім заради українців, заради Вашого чудового народу, це жахіття припиниться чимшвидше. Зі свого боку я намагатимуся робити все можливе, віддаватимуся сповна, щоб дарувати вам насолоду від гри в такий скрутний час", — додав Вінісіус.

Гравець відповів, які думки були в нього зранку, коли рф атакувала Україну.

"Коли все почалося було дуже складно емоційно, важко описати весь спектр думок та емоцій. Насамперед, я дуже непокоївся за своїх рідних, за свою матір. Звісно, думав про те, як попіклуватися про них і вирішити всі питання, щоб вони могли спокійно повернутися додому. Авжеж, це був дуже складний період для мене, це ті речі, які, на жаль, довелося вивчати, сподіваюся, більше нікому не доведеться їх вивчати", — зазначив він.

Захисник також поділився враженнями від України, Києва та розповів, як реагує на повітряні тривоги.

"Україна дуже важлива країна в моєму житті ще відтоді, як я приїхав сюди в юному віці. Надто якщо ми говоримо в контексті Шахтаря, чудова футбольна інфраструктура, і країна загалом виглядає дуже сучасною, з великим потенціалом. Країна, яка має все, щоб розвиватися і ставати кращою. Я переконаний, із закінченням жахливої війни, ви зможете вийти на новий рівень розвитку. Мої враження від Києва назавжди залишаться теплими, якими вони були ще тоді, коли я прибув сюди вперше юнаком. Країна перспектив, у тому числі Київ, який є уособленням розвитку вашої країни. Місто, в якому приємно бути, надзвичайно гарний центр. Для мене це цікавий досвід, адже Україна дуже відрізняється від Бразилії, проте, в обох країнах мені приємно перебувати. Повітряні тривоги? Звичайно, це дуже складний момент для нас, бразильців, адже нам незвично усвідомлювати такі події. За свого життя я не пам'ятаю подібного, страх є, не лукавитиму, хай не сповна, проте певною мірою ми відчуваємо той самий біль, страждання народу України. Звичайно, ми разом із вами переживаємо всі ці негаразди, страхи, однак, упевнений, це також є чудовою нагодою для нас єднатися та ставати сильнішими разом", — вважає бразилець.

Нагадаємо, у середу, 18 вересня, Вінісіус дебютував у Лізі чемпіонів, допомігши Шахтарю зіграти внічию з Болоньєю (0:0) в Італії.