Україна

Єдиним м'ячем у зустрічі виявився розкішний удар із штрафного від Тараса Саківа.

Ліга чемпіонів УЄФА розважала вболівальників посеред тижня, після чого на вікенд ми мали знову повертатись до буденності української Прем’єр-ліги. За календарем уже розпочинався сьомий тур національної першості, і від початку сезону минуло вже достатньо часу для того, аби можна було споглядати певні тенденції в турнірній таблиці.

Зокрема, у її підвалинах рух був достатньо жвавий, але якщо ти не одеський Чорноморець, то стрімко вирватись із небезпечної зони було майже неможливо. Про команду Олександра Бабича від самого початку говорили виключно в контексті великих кадрових проблем, але вже до сьомого туру ситуація в цьому плані стала значно кращою, тож перед реваншом проти львівських Карпат за виліт із Кубка України (0:3) не було жодних підстав недооцінювати "моряків".

У першому таймі в господарів поля геть не все виходило в плані побудови гри в атаці, тож вони обмежились лише одним моментом Кайо, якого знайшов на чужій половині пасом із центрального кола, але удар пішов повз ліву стійку з меж штрафного. У Карпат подібних гострих ситуацій було все ж таки трохи більше, нехай і не набагато.

Завершення подачі Саківа з лівого флангу на дальню стійку від Стеніо реально вартувало уваги, однак легіонер зльоту поцілив над воротами, тож і момент швидко потім заграли. У решті випадків — команди просто боролись на всіх ділянках поля, що призвело, зокрема, до розбитого носа Стеніо в зіткненні з Удодом, а от до голів нічого не призвело, бо моментів було обмаль.

У другому таймі залишалось лише дочекатись моменту, коли хтось таки зробить перший крок, після чого гра розкриється. І хоча від самого поновлення гри в обох команд мало що виходило попереду, однак на 50 хвилині фол Кисіля перед власним штрафним подарував Карпатам право на стандарт, із якого красивим ударом у правий кут поклав м’яч Саків. Рідкісний гол захисника, але дуже важливий, бо дозволив командам нарешті заграти розкуто.

І понеслись моменти — як не Ігор прорветься до правого флангу штрафного з ударом повз дальній кут, так Бутко чи Янаков небезпечними пострілами потурбують Кемкіна. А в того й без цього були приводи хвилюватись, бо на 64 хвилині Адамюк отримав друге попередження за фол проти свіжого Попова, тоді як першу карту взагалі отримав за заваду Хобленку швидко виконати штрафний.

Спочатку в меншості львів’яни навіть виглядали трохи гостріше, однак зрештою вимушено підсіли в захист. Моменти в Чорноморця з’являлись за цих умов, але до ударів по воротах якось не доходило. У той самий час команда Лупашка могла й огріти суперників під контратак у відповідь, але в матчах за участі "моряків" цього сезону більше одного забивати не прийнято. Усім, окрім Полісся.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє в гостях у черкаського ЛНЗ, а львівські Карпати прийматимуть житомирське Полісся.Чорноморець —0:1Саків, 59Рудько — Бутко, Лацабідзе (Сігеєв, 62), Скиба, Удод, Кисіль — Габелок (Пшеничнюк, 75), Білошевський — Кайо (Нето, 62), Хобленко (Попов, 62), Петряк (Янаков, 62).Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Адамюк, Саків — Чачуа (Клименко, 77), Альварес, Бруніньйо (Шах, 59) — Стеніо (Підлепенець, 66), Ігор (Устименко, 76), Очеретько (Педросо, 66).Попередження: Удод, Петряк, Сігеєв, Пшеничнюк — Адамюк, Кемкін