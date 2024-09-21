Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 21 вересня 2024 року.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець у більшості поступився на власному полі львівським Карпатами.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Тарас Саків, який розкішним ударом вразив ворота "моряків" та приніс своїй команді переможний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Карпати у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Чорноморець — Карпати 0:1

Гол: Саків, 59



Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе (Сігеєв, 62), Скиба, Удод, Кисіль — Габелок (Пшеничнюк, 75), Білошевський — Кайо (Нето, 62), Хобленко (Попов, 62), Петряк (Янаков, 62).



Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Адамюк, Саків — Чачуа (Клименко, 77), Альварес, Бруніньйо (Шах, 59) — Стеніо (Підлепенець, 66), Ігор (Устименко, 76), Очеретько (Педросо, 66).



Попередження: Удод, Петряк, Сігеєв, Пшеничнюк — Адамюк, Кемкін



На 64-й хвилині був вилучений Володимир Адамюк (Карпати) (друге попередження).