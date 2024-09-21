Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 21 вересня 2024 року.
Чорноморець — Карпати, УПЛ
21 вересня 2024, 15:51
У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець у більшості поступився на власному полі львівським Карпатами.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Тарас Саків, який розкішним ударом вразив ворота "моряків" та приніс своїй команді переможний результат.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Карпати у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Чорноморець — Карпати 0:1
Гол: Саків, 59
Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе (Сігеєв, 62), Скиба, Удод, Кисіль — Габелок (Пшеничнюк, 75), Білошевський — Кайо (Нето, 62), Хобленко (Попов, 62), Петряк (Янаков, 62).
Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Адамюк, Саків — Чачуа (Клименко, 77), Альварес, Бруніньйо (Шах, 59) — Стеніо (Підлепенець, 66), Ігор (Устименко, 76), Очеретько (Педросо, 66).
Попередження: Удод, Петряк, Сігеєв, Пшеничнюк — Адамюк, Кемкін
На 64-й хвилині був вилучений Володимир Адамюк (Карпати) (друге попередження).