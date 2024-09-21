Україна
21 вересня 2024, 19:57
Динамо Київ у напруженому протистоянні не впоралось із захистом Руху
Команда Віталія Пономарьова стримала лідера чемпіонату на його полі.
Динамо Київ — Рух, фото УПЛ
21 вересня 2024, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Рух 0:0
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Себальйос, Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 87) — Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 86) — Ярмоленко (Брагару, 73), Буяльський (Піхальонок, 72), Кабаєв (Герреро, 82) — Ванат.
Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула (Семотюк, 83) — Квасниця (Руніч, 77), Краснопір (Климчук, 87), Карабін (Клайвер, 84).
Попередження: Холод.