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Динамо Київ — Рух 0:0

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Себальйос, Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 87) —  Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 86) — Ярмоленко (Брагару, 73), Буяльський (Піхальонок, 72), Кабаєв (Герреро, 82) — Ванат.

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула (Семотюк, 83) — Квасниця (Руніч, 77), Краснопір (Климчук, 87), Карабін (Клайвер, 84).

Попередження: Холод.