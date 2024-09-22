Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 7-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 22 серпня.

Форс-мажор імені Поворознюка подарував Інгульцю дивовижне, майже унікальне випробування на сезон.

ВЕРЕС — IНГУЛЕЦЬ

НЕДIЛЯ, 22 ВЕРЕСНЯ, 13:00. “АВАНГАРД”, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Команда взагалі не грає вдома. Вже шість турів пройшло – і ще два пройде, перш ніж команда хоча б формально прийме гостей. “Формально”, тому що у 2024-му році “Інгулець Арена” буде не готова приймати матчі рівня УПЛ у принципі, і навіть ті нечисленні ігри, в яких Інгулець заявлений як господар, він зіграє на резервному полі. Ось, до речі, теж геніальний хід: заявляти в якостi резервної арену саме у Кривому Розі. Що ж може статися під час гри у Кривому Розі? Ніколи такого не було, і ось знову (напевно, буде).

Але, так чи інакше, Інгулець розпочинає сезон із восьми матчів удома – а потім проведе, зокрема, вісім матчів на виїзді. Це тільки так здається, що це є однозначною проблемою. Як щодо того, що потім команді Кобіна не доведеться їздити взагалі? З Кубка вона вже вилетіла, і 2025-го “Інгулець Арену” можна буде перейменовувати у “Форт Інгулець” – це буде фортеця, яку команда з козаком на емблемі просто не залишатиме.

А поки що в Інгульця поїздка до Вереса, який щось надто активно дарує очки. Перетворити потенційні 3:0 на 1:3 з Лівим Берегом – це дуже необачно, рівняни розпочали ту гру близько до ідеалу, але просто розвалилися. Інгулець, навіть граючи виключно на виїзді, ні від кого не відстав: так, немає перемог, але є три очки за три нічиї. Думаю, Кобін поставить фірмову гру на відбій, чекатиме на ляпи – і цілком імовірно, що їх дочекається. Простим для Вереса матч не буде точно.

Орієнтовні склади

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Куція — Луан, Шарай — Степанюк, Гайдучик

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Малиш, Мельничук — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий, Богунов — Сад, Козак

прогноз 0:0

КРИВБАС — ВОРСКЛА

НЕДIЛЯ, 22 ВЕРЕСНЯ, 15:30. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Бронзовий призер включається у боротьбу за високі місця у новому сезоні. Варто було скинути єврокубкове навантаження, як підопічні Вернідуба змогли взяти три очки з Лівим Берегом. Тут, звичайно, актуальне питання, навіщо виходити в єврокубки, якщо ти не готовий грати на два фронти, але... У самурая немає мети, тільки шлях. Може, зрештою, влітку 2025-го українські команди вже зможуть добиратися на матчі літаками.

Кривбас приймає Ворсклу, яка майже без перерв виходила до єврокубків у минулому, але навіть не нагадує претендента на топ-4 у теперішньому. По-перше, дорога туди стала складнішою: не п'ять місць виводить, а чотири – і скільки разів саме полтавці застрибували в останній вагон? Але річ навіть не в цьому. Команда дуже сіра, безідейна – і не посилюється, і не розлучається із гіршими. Просто відверто чекає кращих часів.

Все це, втім, зовсім не скасовує факт, що Кривбасу доведеться складно. Нехай удома, нехай на рідному “городі”, але з Рухом Ворскла здобула 0:0 буквально минулого туру. Ну що сказати: подивимося, що Задерака, Кузик, Микитишин придумають проти полтавської оборони. Минулого сезону Кривбас зміг хоча б раз відзначитися у 25 турах з 30 – і, на мій погляд, ця статистика показовіша за статистику цього сезону,коли команда грала на тлі постійних переїздів.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Стецьков, Д. Кузик — Бізімана, Вакулко — По, Луньов, Микитишин — Соса

Ворскла: Ісенко — Крупський, Челядін, Чорноморець, Пердута — Хрипчук, Черниш, Кулаковський — Кане, Ковталюк, Нестеренко

прогноз 1:0

Полiccя — Верес

Недiля, 22 вересня, 18:00. Арена “Полісся”, Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

Ще 2023-го ці команди разом грали у першій лізі, а зараз претендують на місця у першій п'ятірці. Тут, щоправда, треба розділяти: ЛНЗ, при найвідміннішому збігу обставин, зачепиться за 4-5 місце (при тому, що п'яте взагалі нічого тепер не дає), а в Полісся і стелі у розвитку, за великим рахунком, немає.

Склад у житомирського клубу глибокий: лава Полісся могла б боротися за місце у верхній половині. Президент щедрий, навіть можна сказати, без міри: іноді за новинами здається, що Буткевич готовий купити взагалі всіх футболістів. Лідерів уже достатньо: Гуцуляк, Назаренко, Леднєв, Бабенко мають величезний досвід, і за мірками УПЛ можуть вважатися зірками.

Питання до досвіду тренера (Ашур проводить перший сезон в якостi головного, і цей сезон він почав з вильоту від словенської Олімпії) та здатності рівно пройти дистанцію. І ось буквально до шостого туру проблема вилізла: Бені Макуана переведено в дубль за дисциплінарне порушення. Конголезець був найкращим гравцем Полісся (і одним із найкращих – усієї ліги!) минулого сезону, але потім травмувався, за час його відсутності в команді з'явилися нові лідери на флангах – і, як бачимо, згладити кути, як це постійно буває у топ-клубах, Поліссю не вдалося.

Важко висловитись про таку ситуацію однозначно, але, принаймні, Макуана команді зараз не дуже потрібний. Є Гуцуляк та Назаренко, які випалюють свої фланги, є просто дуже сильний склад – і терпіти вібрики зірки у такій ситуації просто неправильно. Актуальніше питання, як Полісся справлятиметься з броньованою обороною ЛНЗ – настав час звикати, що черкаський клуб вміє дуже якісно оборонятися. І чи впорається клуб без колишнього лідера, чи не Бені лукаво посміхається, бачачи підсумковий рахунок – залежить саме від людей, які витіснили його, за підсумком, у дубль.

Орієнтовні склади

Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Крушинський, Бабенко, Таллес Коста — Гуцуляк, Луїфер, Назаренко

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Бойко, Яшарі, Нонікашвілі — Топалов, Молло, Момо