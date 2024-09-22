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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та полтавська Ворскла.

Криворізький Кривбас та полтавська Ворскла зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб, після перемоги над київським Лівим Берегом (1:0), залучив до стартового складу Твердохліба на позицію під нападником.

Сергій Долганський, на тлі поразки від київського Динамо (1:3), використав із перших хвилин Скляра та Челядіна в центрі поля, тоді як Ієде та Мякушко гратимуть у атаці.

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана, Вакулко — По, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Понєдєльнік, Конате, Аморозо, Ілич, Луньов, Задерака, Шевченко, Каплунов.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Хрипчук, Скляр, Челядін — Кане, Ієде, Мякушко.

Запасні: Ященко, Ковталюк, Ндукве, Кулаковський, Нестеренко, Прус, Черниш, Ізотов, Шкрієль.



Гра Кривбас — Ворскла почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.