Україна

Команди обмінялися голами в першому таймі зустрічі.

Колись у відповідь на питання пізнього початку матчу проти донецького Шахтаря в п’ятому турі української Прем’єр-ліги представники криворізького Кривбасу сказали, що пізній часовий слот є найбільш оптимальним для проведення матчів у Кривому Розі. Тоді всі повірили на слово, хоча й гру так і не довели до фінального свистка через тривалу тривогу, але вже наступну домашню гру команда Юрія Вернидуба вирішила проводити від гріха подалі посеред ігрового дня.

А отже й у недільній частині було, на що подивитись, бо в гості до Кривбасу приїхала полтавська Ворскла, останній матч якої також минув не без великого скандалу. Провиною тому став газон на полі стадіону ім. О. Бутовського в Полтаві, тож зустріч команди Сергія Долганського та львівського Руху з потенційно дуже цікавої перетворилась суто на фарс (0:0). І це при тому, що полтавцям "зайві" очки ніколи зайвими не будуть, а "жовто-чорні" є безпосереднім конкурентом Кривбасу в боротьбі за місця у верхній частині таблиці.

Цьому матчу прогнозовано передувала повітряна тривога, тому стартовий свисток затримався на пів години. І як тільки ми занурились до гри, то вже за шість хвилин були вимушені знову брати павзу на невизначений заздалегідь термін. Загалом, годину життя змарнували просто так. І все заради того, аби команди провели решту ігрового часу першого тайму в суцільній боротьбі, що також було цілком передбачувано.

Кривбас більше тримав м’яч, тоді як Ворскла покладалась на контратаки — у цьому теж ні для кого новини не було. Моментів у господарів за кількістю також було більше, вони навіть гол забили на 37 хвилині зусиллями Твердохліба, але той був у офсайді під час подачі Микитишина із глибокого стандарту на лівому фланзі, тож VAR там у себе розібрався, а ми просто погодились із його остаточним вердиктом.

На той момент команда Вернидуба наче почала притискати суперників, але Ворскла на то й Ворскла, що із нічого створити собі забитий м’яч. Багато разів шукали Ієде з його потужним корпусом у чужому штрафному передачами з флангів, і на 41 хвилині результативний пас із правого флангу атаки на нього віддав Кане, після чого партнер розкрутився з ударом у ліву дев’ятку.

Потім щось сталось із трансляцією й ми трохи випали з контексту гри, яка саме заходила в компенсований до першого тайму час. А там у Кривбасу був штрафний перед чужими володіннями й удар від По, який рикошетом від стійки дістався голови Соси на межі воротарського, після чого відбувся удар головою з близької відстані, який зрівняв рахунок на табло.

А вже під час перерви пролунав третій сигнал повітряної тривоги, який безпосередньо стосувався цього поєдинку, тож наш відпочинок явно тривав би не заплановані чверть години.

Після відбою гра поновилась. Дебют другої половини залишився за нашими хлопцями. Двічі здалеку пристрілювався По – у площину, але Ісенко впорався, хоч і не без проблем. Кривбас притискав супернику до його воріт, але той оборонявся великими силами. Дещо освіжили гру заміни у складі криворіжців. Задерака, Аморозо, Луньов одразу включились у гру.

Ворсклу влаштовував рахунок, тому вона продовжувала "сушити" гру: багато передач назад, затягування часу. Наша ж команда йшла вперед та сподівалась вирвати перемогу. Але, на жаль, три очки сьогодні взяти не судилось. 1:1 — нічия.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме Олександрію, тоді як полтавська Ворскла гостюватиме в луганської Зорі.

Кривбас — Ворскла 1:1

Голи: Соса, 45+2 - Ієде, 41

Кривбас: Кліщук — Бандейра да Фонсека, Романчук, Драмбаєв, Кузик — Бізімана, Твердохліб (Задерака, 63), Вакулко — По (Луньов, 63), Соса, Микитишин (По (Луньов, 63), 81)

Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Хрипчук, Скляр (Ндукве, 63), Челядін (Кулаковський, 84) — Кане (Прус, 88), Ієде (Ковталюк, 84), Мякушко (Нестеренко, 63)

Попередження: Челядін, Кулаковський.