Україна
22 вересня 2024, 20:13
Полісся врятувалось від поразки ЛНЗ
Команда Імада Ашура поступалась за рахункомбільшу частину ігрового часу
Полісся — ЛНЗ, фото ФК Полісся
22 вересня 2024, 20:13
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — ЛНЗ 1:1
Голи: Гуцуляк, 88 — Топалов, 34
Полісся: Волинець — Майсурадзе (Смоляков, 69), Віалле (Лєднєв, 88), Чоботенко, Михайліченко — Таллес Коста (Мустафаєв, 62), Бабенко, Крушинський (Мельниченко, 46) — Гуцуляк, Пайшао (Луїфер, 61), Назаренко.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Бойко, Яшарі, Нонікашвілі — Топалов (Молло, 68), Момо, Авагімян (Наумець, 79).
Попередження: Крушинський, Віалле — Пасіч, Путря, Муравський, Молло