Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку сьомого туру чемпіонату України, який відбудеться 23 вересня та розпочнеться о 15:30.

Колос та Зоря продовжать програму 7-го туру української Прем’єр-ліги.

КОЛОС – ЗОРЯ

ПОНЕДIЛОК, 23 СЕРПНЯ, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

У Ковалівці зустрічаються дві команди, які не виправдовують очікування. Для Зорі це вже стало приводом поміняти тренера: щоправда, у якомусь дуже дивному, викривленому вигляді. Щоб один виконуючий обов'язки змінював іншого, а сама посада головного тренера вже майже рік залишалася ніким не зайнятою – це примудритися треба.

У Колосі, за відчуттями, тренера не поміняли лише тому, що востаннє змінювали зовсім недавно. Поздєєв очолив першу команду навесні, але може скоро втратити роботу, якщо його безвиграшна серія продовжиться. Оболонь, Інгулець, Чорноморець, ще раз Оболонь (але в кубку), Верес, Олександрія, Лівий Берег, ЛНЗ – з таким початком сезону команда з Ковалівки примудрилася здобути НУЛЬ перемог та заслужено посідає місце у зоні вильоту.

Що ж, якщо недобрали очки із простими суперниками, доведеться компенсувати зі складними. Під цю справу клуб підписав форварда Болівара, який раніше грав у Сегунді – за Альбасете та Уеску. І, треба визнати, у першому ж матчі венесуельця відчувалася різниця між ним та Паулаускасом/Безбородьком на вістрі. Болівар (не плутати з Біловаром) краще допомагає команді та дуже допоміг видобути нічию проти ЛНЗ.

Зоря поки що перебуває в процесі пошуку. Відхід Герреро – тотальна зміна обличчя команди, панамець був із відривом найталановитішим гравцем луганчан. Одну вакансію попереду, очевидно, забирає Будкiвський, а ось деталі поки що неясні – і, звісно, ​​вони й вирішальні, бо сам по собі, без оптимальної підтримки, Філіпп, як ми знаємо, може не забивати буквально роками.

Проти Динамо у парі з Будкiвським вийшов Антюх. Вийшло не дуже, але тут і суперник, звичайно, змушує поважати. Чи надалі виходитиме Горбач, який проти Динамо просто не міг вийти, бо належить київському клубу? Чи Бартулович продовжуватиме довіряти Антюху? Чи, нарешті, просто вибере формат із одним наконечником? Новому тренеру потрібно визначатися без розгойдування – Зоря програла три матчі з останніх чотирьох і, якщо продовжить падіння, дуже скоро перестане претендувати на високі місця.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря може забити 800-й гол в Чемпіонатах України (ще 1 м’яч).

340-й гостьовий матч Зорі в УПЛ.

Безвиграшна домашня клубна рекордна серія Колосу в УПЛ триває 10 ігор: 5 нічиїх та 5 поразок.

Безнічийна серія Зорі триває в Чемпіонатах 8 ігор: 3 перемоги та 5 поразок.

Підопічні Младена Бартуловіча з різних клубів внічию в УПЛ ще не грали — в 5-ти матчах: 3 перемоги та 2 поразки.

Колос при Олександру Поздєєву домашніх перемог в УПЛ ще не здобував — в 4-х матчах: нічия та 3 поразки.

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос).

Новачок Колоса Даниїл Алефіренко у минулому сезоні виступав за Зорю.

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