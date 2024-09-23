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Форвард Кривбасу прокоментував нічию проти Ворскли.

Криворізький Кривбас напередодні в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти полтавської Ворскли на власному полі.

Кривбас — Ворскла 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "червоно-білих" Даніель Соса прокоментував виступ власної команди.

"Я вдячний Богу за цей гол. Це був мій перший гол в цьому сезоні, тому емоції переповнюють. На жаль, ми не змогли перемогти в цій зустрічі. Радий, що забив, але нічия це не те, до чого ми прагнули сьогодні.

Це дійсно дивовижно, що я знову відзначився у воротах Ворскли, як і в квітні цього року. Тоді я, щоправда, забив з пенальті, і ми відкрили рахунок. Я просто завзято працюю і намагаюсь ставати краще.

Як на мене, ми створили достатньо моментів для перемоги, але знову не змогли їх реалізувати. Попереду — велика робота над помилками. Треба продовжувати сумлінно працювати. Упевнений, що в Кривбасу все буде добре", — заявив ніґерський виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє домашній матч проти Олександрії.