Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 вересня 2024 року.

У рамках сьомого туру УПЛ-2024/25 криворізький Кривбас на власному полі зіграв унічию проти полтавської Ворскли.

Сигнали повітряної тривоги — традиційний атрибут будь-якої гри в Кривому Розі, і цього разу вони віддаляли момент завершення матчу тричі.

А голи від обох команд ми побачили в підсумку лише в першому таймі, тоді як після чергової тривоги під час перерви результативний футбол на поле так і не повернувся.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Ворскла у рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — Ворскла 1:1

Голи: Соса, 45+2 — Ієде, 41

Кривбас: Кліщук — Бандейра да Фонсека, Романчук, Драмбаєв, Кузик — Бізімана, Твердохліб (Задерака, 63), Вакулко — По (Луньов, 63), Соса, Микитишин (По (Луньов, 63), 81)

Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Хрипчук, Скляр (Ндукве, 63), Челядін (Кулаковський, 84) — Кане (Прус, 88), Ієде (Ковталюк, 84), Мякушко (Нестеренко, 63)

Попередження: Челядін, Кулаковський.