Україна

Команда Маріно Пушича домінувала впродовж усього матчу й зрештою оформила значну перевагу за рахунком.

Чинний чемпіон України, донецький Шахтар, посеред минулого тижня був заклопотаний справами в Лізі чемпіонів УЄФА та протистоянням проти італійської Болоньї (0:0), тож для нього матч сьомого туру української Прем’єр-ліги був призначений на останній із можливих слотів у сітці телетрансляцій увечері понеділка.

Команда Маріно Пушича поверталась до вирішення справ у національній першості номінально домашнім матчем на Арені Львів проти київської Оболоні, яка за попередні шість поєдинків устигла відзначитись тим, що жодного разу не здобувала перемог, звільнила головного тренера Валерія Іващенка й мала найменшу кількість здобутих залікових балів. Причому один із цих двох пунктів "пивовари" здобули проти Олександрії в дебютному для Сергія Шищенка матчі на новій посаді.

Шахтар на перший тайм цієї гри намагався не витратити ані крихти зайвих зусиль. Оболонь спробувала не закритись у захисті вже з перших хвилин і тиснути на суперників, однак без створених моментів у воріт Різника всі ці зусилля були просто марними. На 17 хвилині другим темпом атаки Вінісіус із правого флангу виконав пас через себе до центру штрафного, де ніхто не завадив пробити Бондаренку в дальній кут, і на цьому моменті команда Пушича здобула ключову перевагу.

Бодай до завершення першої половини гри, бо "пивовари" в подальшому все одно продовжували грати в пресингу, але вже з меншими сподіваннями на успіхи, аніж було до цього. Щодо "гірників", то від не очікувалось якогось пожвавлення попереду, і воно в підсумку так і вийшло, що ледь не пішки Шахтар створив ще кілька непоганих моментів, але Криськів, той-таки Бондаренко та Судаков не квапились із реалізацією моментів.

У першому таймі Оболонь витримувала лише за рахунок того, що постійно намагалась відсунути гру від власних воріт. Після перерви такого й близько не було. Просто одне суцільне накачування на чужі ворота у виконанні команди Пушича й суперники нічого не могли цьому протиставити. І це ще Федорівський до певного часу рятував "пивоварів" від збільшення розриву за рахунком!

Але на 67 хвилині Траоре заштовхав у сітку відскок від лівої стійки в яку поцілив Судаков у дотик із прострілу Криськіва з лівого флангу, і на цьому вже можна було закривати всі питання. Однак без гола для Георгія з поля Шахтар не пішов, та й він сам собі його фактично зробив слаломним проходом крізь лівий фланг на 78 хвилині. А вже на останній хвилині схожий рух виконав і свіжий Невертон, але гості тоді вже відверто байдикували.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в рівненського Вересу, тоді як київська Оболонь прийматиме петровський Інгулець.— Оболонь 4:0Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 78, Невертон, 90Різник — Вінісіус (Грам, 79), Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Криськів (Степаненко, 71), Судаков (Глущенко, 85) — Зубков (Педріньйо да Сілва, 71), Траоре, Егіналду (Невертон, 71).Федорівський — Мединський, Карась, Дубко, Стасюк — Мороз (Слободян, 75), Приймак — Груша (Вітенчук, 62), Черненко (Курко, 75), Суханов (Блізніченко, 83) — Тарануха (Теслюк, 62).Попередження: Вінісіус — Тарануха, Мединський, Суханов, Карась