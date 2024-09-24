До вашої уваги коментар гравця київської команди.
Андрій Ярмоленко, ФК Динамо
24 вересня 2024, 21:23
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко відповів на питання представників ЗМІ у межах передматчевої пресконференції напередодні матчу 1-го туру основного етапу Ліги Європи проти римського Лаціо.
"Лаціо? Хороша команда, тактично дуже добре підкована, грає в агресивний футбол, тому буде цікаво перевірити себе в цій грі".
Про повернення Динамо до основного етапу раунду єврокубків:
"Звичайно, завжди цікаво грати в єврокубках, тим паче цього року новий формат. Ми розуміємо, який клуб представляємо, і розуміємо відповідальність, що лягає на нас", — сказав Ярмоленко.
Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Динамо Київ – Лаціо можна буде на Football.ua.