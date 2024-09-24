Україна

До вашої уваги коментар гравця київської команди.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко відповів на питання представників ЗМІ у межах передматчевої пресконференції напередодні матчу 1-го туру основного етапу Ліги Європи проти римського Лаціо.

"Лаціо? Хороша команда, тактично дуже добре підкована, грає в агресивний футбол, тому буде цікаво перевірити себе в цій грі".

Про повернення Динамо до основного етапу раунду єврокубків:

"Звичайно, завжди цікаво грати в єврокубках, тим паче цього року новий формат. Ми розуміємо, який клуб представляємо, і розуміємо відповідальність, що лягає на нас", — сказав Ярмоленко.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Динамо Київ – Лаціо можна буде на Football.ua.