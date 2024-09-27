Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 8-го туру чемпіонату України, який відбудеться 27 вересня та розпочнеться о 18:00.

Черговий тур відкривають команди, які перебувають у принципово різній формі.

ВЕРЕС — ШАХТАР

П’ЯТНИЦЯ, 27 ВЕРЕСНЯ, 18:00. “АВАНГАРД”, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Шахтар просто переїхав Оболонь. Покуражився, зробив різницю м'ячів комфортнішою, перевірив глибину складу – і не залишив “пивоварам” жодного шансу. Дивно хвалити команду, у якої будь-який гравець основи коштує не просто дорожче, а у багато разів дорожче за весь склад Оболоні, за перемогу над Оболонню – але, у будь-якому випадку, видно, що Шахтар набрав форму.

Верес, звісно, ​​видав ураганний матч з Інгульцем. Горіти до перерви 0:2, “розмочити” рахунок у другому таймі, на останніх секундах заробити пенальті та реалізувати його з другої спроби — це, за мірками нашої ліги, просто феєрія. Все це чудово, але подібна феєрія – це типова феєрія першої ліги. Куди, власне, обидві команди з такими результатами й прямують: зараз Верес та Інгулець посідають 14-15 місця. І якщо Інгулець принаймні “особливостями” може виправдатися – через проблеми зі стадіоном команда, як циганський табір якийсь, грає тільки на виїзді – то Верес просто дуже погано грає у футбол.

Програвати на своєму полі Лівому Берегу неприпустимо. Катати вдома нічию з Iнгульцем просто не дуже добре. І, загалом, якими би не були Кривбас, Динамо та Карпати, у трьох домашніх матчах із ними, разом узятими, бажано набирати більше одного очка. Кривбас дуже погано грав між єврокубковими матчами, Динамо ставило далеко не оптимальний склад, а Карпати у першому турі ще не адаптувалися до ліги.

Все це може виглядати як причіпки, але коли ти одна із найслабших команд ліги, ти маєш чіплятися за будь-які шанси. Верес цього не робить, Верес став плюшевим. Два голи від Інгульця прийшли після кутових – того самого компонента, який має бути козирем саме аутсайдерів. Команда загалом слабко грає в обороні: тому Лівий Берег і зміг переламати перебіг матчу у Рівному. І саме в контексті цього матч стає для Шахтаря простішим. Рік тому “гірники” втратили тут очки, але тоді Верес був набагато зубастішим.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може здобути 300-ту гостьову перемогу в рамках Чемпіонату (без врахування технічних перемог).

Верес може 50-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безнічийна серія Шахтаря триває в рамках Чемпіонату 7 ігор: 4 перемоги та 3 поразки.

Безвиграшна домашня серія Вереса триває в УПЛ 6 ігор: 3 нічиї та 3 поразки.

Шахтар при Маріно Пушичу може здобути 10-ту гостьову перемогу в УПЛ.

15-й гол в УПЛ може забити Микола Матвієнко, Дмитро Криськів (обидва — Шахтар), 10-й — Владислав Шарай (Верес).

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