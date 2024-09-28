Україна

Лівий Берег зустрінеться з "біло-синіми" вже завтра, 29 вересня.

Центральний півзахисник Лівого Берега Руслан Дедух поділився своїми очікуваннями від матчу восьмого туру УПЛ, передає офіційний сайт клубу.

У неділю, 29 вересня, колектив Віталія Первака прийматиме Динамо (початок — о 18:00).

"З чудовим настроєм готуємося до чергового туру в УПЛ. Особливих змін у підготовці до Динамо у нас немає. Дуже цікаво буде перевірити власні сили проти команди, яка грає в єврокубках. У Динамо була складна дорога після Ліги Європи, але не можу сказати, чи допоможе це нам. Все побачимо на футбольному полі. Думаю, що проблем, пов'язаних із втомою у Динамо не буде, адже у команди такого рівня є два рівноцінних склади. Для перемоги нам насамперед потрібно виконувати тренерські настанови і бути максимально сконцентрованими протягом усього матчу. На початку сезону було непросто, адже не вистачало досвіду гри на такому рівні. Втратили очки там, де не мали програвати", — вважає 26-річний гравець.

Зазначимо, що на рахунку Дедуха один гол у десяти матчах за Лівий Берег у всіх турнірах цього сезону.