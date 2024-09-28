Україна

Команда Владислава Лупашка під шаленою зливою швидко відіграла перший пропущений м'яч, але далі суперники все одно домоглись свого.

На завершення суботньої частини восьмого туру української Прем’єр-ліги на нас очікувало протистояння із статусом "зелено-білого" дербі, через що господарям стадіону Україна, львівським Карпатам, навіть довелось надягати резервний червоно-чорний комплект на гру проти житомирського Полісся, яке обрало більш звичний для нас білий варіант.

А поміж тим, це була гра за участі команд із різними турнірними завданнями на поточному етапі сезону. "Леви" декларували завдання боротись за високі місця одразу після свого повернення до "еліти", однак наразі все складається таким чином, що з цим доведеться трохи зачекати до кращого моменту, тоді як у "вовків" кампанія розпочалась украй успішно, і команда Імада Ашура з шість попередніх матчів жодного разу не програла. Але й два матчі, зокрема попередній — проти ЛНЗ, не виграла, на що також варто було звернути увагу.

Восени у Львів, зазвичай, погода починає виказувати свої примхи, тож цього разу матчу на легендарному стадіоні Україна давала акомпанемент шалена злива, яка, утім, так і не змусила палкого Імада Ашура надягнути на себе хоч щось більш переконливе та вологозахисне, аніж літню футболку. Та й навіщо це робити, якщо емоції нахлинули на всіх присутніх уже з перших хвилин — таким пристрасним був цей футбол.

А що команди зробили посеред першого тайму! Це ж просто вибух! Розмін голами в атаках на 18 та 19 хвилинах влаштували відповідно Крушинський та Мірошніченко, причому обидва м’ячі прийшли через фірмові флангові розіграші. Тобто, тренери своє відпрацювали, а от гравцям варто було ретельніше братись до реалізації, бо Полісся могло б перемагати до перерви й більш упевнено, аніж в один гол.

Так, житомиряни таки забили вже в компенсований час, коли на першій ж хвилині навіс штрафного з лівого флангу на дальню стійку завершився скиданням головою від Крушинського й ударом коліном від Гуцуляка з лічених метрів до воріт. Однак за такої погоди ніхто не знав, куди піде далі ця гра. Можливо, на користь Карпат після перерви? Коли Ігор відкрив другий тайм із влучання головою в поперечину, то можна було й такої думки дійти.

Проте "леви" знову продемонстрували два різних тайми. У першому — добре, пресинг, боротьба, гра в пас у атаці, мінімум простору, але все одно з помилками, у захисті. Але ж на другу половину матчу команди Лупашка просто не вистачило. Знову.

У підсумку, Полісся під завісу матчу розгулювала на чужій половині в контратаках неначе той вітер, а він у цю пору року у Львові є дуже пронизливим та холодним. Яким був і Назаренко, коли полетів від центральної лінії через лівий фланг аж до чужого штрафного й без зупинки поклав м’яч у дальню дев’ятку. Дуже масна крапка в цьому двобої.

У наступному турі львівські Карпати зіграють удома проти петровського Інгульця, а житомирське Полісся прийматиме полтавську Ворсклу в черговому для себе "зелено-білому" дербі.Карпати —1:3Мірошніченко, 19 — Крушинський, 18, Гуцуляк, 45+1, Назаренко, 71Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Саків (Полегенько, 63) — Очеретько (Клименко, 86), Альварес, Чачуа — Підлепенець (Костенко, 46), Луїфер (Пайшао, 56), Бруніньйо (Шах, 63).Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Мустафаєв (Кушніренко, 56), Мельниченко, Крушинський (Таллес, 46) — Гуцуляк (Йока, 89), Ігор (Устименко, 80), Назаренко (Лєднєв, 72).Попередження: Крушинський