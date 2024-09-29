Україна

Колектив Олександра Шовковського знову має двовладдя з Олександрією на вершині турнірної таблиці.

Здається, усі зійшлись на тому, що центральний матч восьмого туру української Прем’єр-ліги було відіграно в суботу, коли в Кривому Розі зустрічались місцевий Кривбас та Олександрія (0:1). Однак у цьому футбольному вікенді національної першості було ще одне не менш цікаве протистояння, яке мало характер дербі, і не простого, а столичного! А якщо вже бути більш конкретним, то першого в історії протистояння поміж Лівим Берегом та київським Динамо, яке відповідно представляло берег правий.

І тут важливим був контекст, який першочергово мав допомогти саме новачкам "елітної" першості. Команда Олександра Шовковського тільки-но встигла повернутись назад до України з невдалої поїздки до Гамбургу на номінально домашній матч проти римського Лаціо (0:3), проте навіть не намагалась розпаковувати валізи. Бо не було жодного сенсу це робити, адже вже за кілька днів "біло-сині" гратимуть у Лізі Європи УЄФА знову, але вже в Гоффенгаймі проти місцевого однойменного колективу. А отже, і настрій у команди був "дорожній".

Саме тому на цю гру від Шовковського ми побачили стартовий склад, який навряд чи має навіть якісь притомні шанси з’явитись із перших хвилин наступного єврокубкового матчу. Динамо зіграло відносно резервом, але й цього вистачило для того, щоб не відчути суперників. Уже на восьмій хвилині Караваєв прострілив із правого флангу штрафного на порожні ворота для Михавка, і допоки десь там шукали порушення проти захисників на VAR, ми могли пофантазувати на тему того, як кияни гратимуть далі.

Колектив Шовковського вирішив трохи розігріти публіку своїми помилками в обороні в цей уже доволі прохолодний осінній вечір, але Бущан на останньому рубежі підстрахував від потенційних негараздів, тож експерименти з розіграшем м’яч у власному штрафному й ударом від Синиці під поперечину ні до чого не призвели.

Очевидно, що тиснути на суперників навіть упродовж першого тайму постійно Динамо не мало намірів, тож коли "біло-сині" злізли з чужих володінь, то й зацікавленість у цій грі пропала сама по собі. На другий тайм уже навіть Ярмоленка не стали випускати, бо все було зрозуміло. Хіба що цей футбол без центру поля одразу після відновлення гри мав нас додатково розважити, але й тут Динамо мало більше нагод подвоїти рахунок, аніж отримати реальні проблеми.

А потім, посеред другого тайму, воротар Механів передачею в центр поля подарував м’яч точно в ноги Бражку, який одразу запустив йому за комірець удар за високою дугою точно в сітку порожніх воріт. Десь ми таке вже бачили за кілька турів до цього. Зрозуміло, що настрою в Лівого Берега після цього не могло бути за замовчанням, тож Самар вирішив зробити завдання своїй команді ще складніше непотрібною другою жовтою за розмови з арбітром.

У меншості "лелеки" тим паче довго не протримались, і вже на першій компенсованій хвилині Рубчинський добив їх із відскоку від боротьби за участі Буяльського в центрі штрафного. Якимось не таким ми уявляли собі це дербі.

У наступному турі київський Лівий Берег поїде в гості до ковалівського Колосу, тоді як київське Динамо посеред тижня гратиме проти німецького Гоффенгайма в Лізі Європи, а вихідними прийматиме криворізький Кривбас.Лівий Берег —0:3Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинський, 90+1Механів — Соколов, Якимів, Самар, Шаповал — Приходько, Дедух — М. Когут (І. Когут, 76), Синиця, Галас (Войцеховський, 77) — Кобзар (Семенов, 84).Бущан — Караваєв, Попов (Дячук, 89), Михавко (Біловар, 65), Вівчаренко — Бражко (Михайленко, 72), Рубчинський — Ярмоленко (Кабаєв, 46), Буяльський, Брагару (Волошин, 64) — Герреро.Попередження: Самар, Якимів — Попов