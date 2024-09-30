Україна
30 вересня 2024, 19:58
Зоря закрила восьмий тур УПЛ перемогою над Ворсклою
Серії з двох поразок поспіль без забитих м'ячів за плечами команди Младена Бартуловича як і не було.
Зоря — Ворскла, фото УПЛ
30 вересня 2024, 19:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Ворскла 2:0
Голи: Будківський, 45 , Джордан, 85
Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Кирюханцев, 72), Ескінья, Джордан, Вантух (Тронтель, 89) — Мічин, Дришлюк (Хахльов, 89), Яцик, Антюх — Будківський (Супряга, 90+2), Горбач (Вакула, 88).
Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Скляр (Бацула, 65), Нестеренко (Ковталюк, 79), Хрипчук — Кане (Ндукве, 64), Ієде, Мякушко (Черниш, 80).
Попередження: Ескінья