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Зоря — Ворскла 2:0
Голи: Будківський, 45 , Джордан, 85

Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Кирюханцев, 72), Ескінья, Джордан, Вантух (Тронтель, 89) — Мічин, Дришлюк (Хахльов, 89), Яцик, Антюх — Будківський (Супряга, 90+2), Горбач (Вакула, 88).

Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Скляр (Бацула, 65), Нестеренко (Ковталюк, 79), Хрипчук — Кане (Ндукве, 64), Ієде, Мякушко (Черниш, 80).

Попередження: Ескінья