Україна

Зоря закрила восьмий тур УПЛ перемогою над Ворсклою

Серії з двох поразок поспіль без забитих м'ячів за плечами команди Младена Бартуловича як і не було.

Зоря — Ворскла, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Зоря — Ворскла 2:0

Голи: Будківський, 45 , Джордан, 85



Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо (Кирюханцев, 72), Ескінья, Джордан, Вантух (Тронтель, 89) — Мічин, Дришлюк (Хахльов, 89), Яцик, Антюх — Будківський (Супряга, 90+2), Горбач (Вакула, 88).



Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Пердута — Скляр (Бацула, 65), Нестеренко (Ковталюк, 79), Хрипчук — Кане (Ндукве, 64), Ієде, Мякушко (Черниш, 80).



Попередження: Ескінья