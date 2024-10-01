Україна

Своє, рідне.

Цікавий тур вийшов – майже про кожен матч можна говорити довго. Результативність вийшла цілком на рівні (2,25 гола в середньому за гру), та й не в ній справа: матч Олександрії та Кривбасу, хоч і вмістив лише один гол, цілком може претендувати на статус цікавого. І найголовніше, що стартував цей тур із сенсації.

Шахтарю настав час міняти тренера

На вулиці стає прохолодніше – зокрема, у стані Шахтаря знову “-6”. Верес, який у попередніх турах отримав два м'ячі від Інгульця, два від Полісся та три від Лівого Берега, зіграв 1:1 з Шахтарем, причому єдиний м'яч пропустив з пенальті. Пенальті був, але коли атака, на яку під 60 мільйонів євро витратили, здатна забити лише завдяки неакуратності гравця Вереса – настав час визнати проблему.

Все це, в принципі, нагадує день бабака: минулого сезону Шахтар був таким же слабким на старті і вирішив багато проблем заміною тренера. І хоча саме Маріно Пушич дуже добре замінив Патріка Ван Леувена, зараз дуже мало причин тримати на роботі його самого.

Шахтар тотально нестабільний. Команда втрачає очки одразу після неймовірних, виняткових за рівнем переваги перемог над Ворсклою (5:0) та Оболонню (4:0). Як то кажуть, якби з тих чотирьох голів в одній грі можна було по одному-два в інші матчі засунути... Але так не можна – одні й ті ж люди чергують чудові ігри з жахливими.

Такі речі дозволяють підозрювати, що Пушич не може мотивувати гравців як слід. Хто для команди він, а хто Марлон Гомес? Бразильців Шахтар купує за восьмизначні суми, а тренери у команди такі, що один із колишніх працює у Першій лізі України, інший у Лудогорці.

У Шахтарі перестали прогресувати гравці. Марлон у випадковому матчі, коли виходив в основі одразу після трансферу, оформлював хет-трик. Зараз він навіть на заміну не вийшов, та й навіть якби вийшов, навряд чи допоміг – у попередніх турах Гомес нічого не показував. Кевін був магічно крутий у першій частині року – зараз він гарний хіба що в тому, щоб хапати жовті картки. Про Судакова, мабуть, усі й так усе розуміють.

А відсутність прогресу може бути для керівництва "гірників" проблемою навіть більшою, ніж відсутність результатів. Без чемпіонства раз на п'ятирічку можна прожити, і навіть 40 мільйонів за Лігу чемпіонів – це 40 мільйонів. За Мудрика, наприклад, 70 отримали. Але Шахтар грає так, що ціна на Судакова, Марлона і майже будь-кого тільки падає. Кевіна тепер спробуй продай хоча б за ті гроші, за які його купували... Загалом, чемпіон готується до Аталанти на мінорній ноті.

Кльоц повинен грати в основі

При цьому Шахтар, звісно, програв не сам собі. Верес зробив велику роботу, Шандрук заслужив оплески – і багато в чому вони пов'язані з персоною Кльоца.

Десятка рівненського клубу грає за нього давно – з першого сезону у вищій лізі. Перший сезон після повномасштабного вторгнення він був незамінним, розділив перше місце у команді за системою “гол+пас”. Але в сезоні-2023/24 пішли травми, а потім навіть після відновлення Дмитро став все частіше опинятися у запасі. Він не вписувався в тактичний малюнок Лавриненка...

...І дуже добре, що у певний момент в клубі зрозуміли, що це проблеми Лавриненка, а не Кльоца. Дмитро – представник вимираючого амплуа плеймейкерів. Усі вже знають, що в Серії А не може бути нового Баджо, а в АПЛ нового Дзоли через темп гри, який став значно швидшим. Але, вибачте, вже в аутсайдері УПЛ швидкості точно такі, щоб грати з “десяткою”. Тут іноді здається, що ліберо можна повертати, не те що плеймейкера.

І варто було Шандруку почати довіряти Кльоцу, як він став лідером. І з Шахтарем, і з Інгульцем він відзначився голами, які врятували для команди нічиї. Зараз у складі рівненського клубу немає гравців, які були б небезпечнішими для суперника, ніж Кльоц. З капітанською пов'язкою, під десятим номером, на полі від стартового до фінального свистка – саме з таким статусом Дмитра Верес набагато симпатичніший, ніж коли Кльоц у запасі, а команда грає у “бий-біжи”.

Ротань перемагає Вернидуба – як символ зміни влади

У матчі, який цілком може вважатися центральним у турі, Кривбас дуже серйозно напружив Олександрію. У низці ситуацій чудово зіграв молодий воротар гостей Єрмаков, в одному епізоді м'яч з лінії воріт виніс Калюжний. Але це не скасовує факту, що Олександрія краще розуміла, як їй діяти, у кожному конкретному моменті.

Подивіться на переможний м'яч – у ньому чотири людини послідовно прийняли прості, але єдино вірні рішення. Кампуш, Смирний, Безерра та Філіппов – усі розіграли м'яч із центру поля до сітки воріт, причому так, щоб Кривбас не мав і шансу.

Кривбас був дуже активний, але жодного настільки гострого моменту біля воріт Єрмакова не створив – а от пропускати міг більше, Безерра на просторі був дуже небезпечний. І головне, що така гра Олександрії не схожа на фарт. Ротань півтора роки бився, щоб його ідеї навчилися зрозуміти одні гравці, 2024-го інших просто замінили топ-новачки – і в результаті йому вдалося виходити сильну та боєздатну команду. Про того ж Єрмакова до Ротаня ніхто не знав: коли він приходив, в основі грав Білик. Потрібно було помилитися з Микитою Шевченком, дати шанс юніору – і зараз мати класного та дуже перспективного кіпера (а Білик, до речі, зараз у Першій лізі, виступи при Шарані були його разовим сплеском).

Кривбасу, здавалося б, не вистачило трохи, але вкотре вже в сезоні це в нього? Карпати, Ворскла, Інгулець – навіть у єврокубках начебто могли Вікторію обіграти, але програли їй двічі. Клуб не зміг нормально пiдсилитися влітку, а до старих ходів Кривбасу суперники вже адаптувалися. Олександрія відірвалася вже на вісім очок – а це дуже нагадує гонку за четверте місце із чотирьох єврокубкових. Шахтар, Динамо та Полісся будуть у єврокубковій зоні майже гарантовано.

Темрява поглине будь-яке світло

Так, поетично, доводиться характеризувати пригоди Руху. Якби рік тому мене запитали, яка команда у цій лізі зіграє три нульові нічиї, відповідь "Рух" була б суворо 16-м, останнім варіантом. “Вони ж так погано грають в обороні і такі гарні в атаці!” – була б моя аргументація.

Але, на жаль, така вже в нас ліга. Варто будь-якій команді почати демонструвати щось, що нагадує яскравий і красивий футбол, від неї починають відбиватися в 11 людей – і вся яскравість зникає. Так само і з Рухом – Колос, як уміє, відбився від львівського клубу, навіть шансів надавши небагато. З іншого боку, Рух і сам несильно форсував події з Динамо, тому тут швидше питання, хто кого побоюється.

Три рази по 0:0 – це, звичайно, у будь-якому випадку проблема, але тут один з варіантів рішення видно на поверхні – прямо на полі. Климчук із Динамо зіграв близько п'яти хвилин, а з Колосом уже більше півгодини. Такими темпами можна розраховувати на вихід в основі вже проти Олександрії за тиждень – не кажучи про те, що він має відновитись під час перерви на збірні. Юрій був найкращим гравцем Руху до травми, яку він отримав на початку року – подивимося, як він гратиме тепер. А розраховувати, що весь сезон стабільно забиватиме Краснопір, із самого початку було наївно.

Вбивчі фланги Полісся

До теми попередніх підсумків – ні, поки Гуцуляк та Назаренко настільки гарні, Макуана може спокійно пити чай чи щось міцніше у будь-яких житомирських ресторанах. Карпати дуже гідно зарубалися у своєрідному дербі з Полісся, але у його вінгерів зараз виходить просто все. Гуцуляк забив колишній команді після того, як зміг коліном підлаштуватися під скидку Крушинського; Назаренко навіть міг собі дозволити налякати глядачів, коли імітував травму, після рейду, як на велосипеді, флангом Карпат – і гарматного удару у дальню “дев'ять”.

Цього, разом із чудовою грою Крушинського, вистачило, щоб Полісся забрало три очки з чергового виїзду. Участь клубу, за який грають такі футболісти, у чемпіонських перегонах, виглядає дедалі природнішою – скоріше неприродною виглядає нічия цієї команди з Інгульцем. І, звичайно, якщо Назаренко не травмувався, то і він, і Гуцуляк повинні бути в збірній.

Стовп-виручалка Зорі

Саме так можна охарактеризувати Філіпа Будківського, який уже втретє у кар'єрі перейшов до складу луганського клубу. “Паличка-виручалочка” для нього занадто дрібно. Потужний, фактурний форвард забив два голи при трьох виходах у старті – і, можливо, якби Бартулович не залишив його в запасі проти Руху та Колоса, команда відзначилася б і проти них.

Переможний гол Ворсклі прийшов зовсім не завдяки зросту Пилипа – він забив ногою після корнера. Але Будківський загалом чудово відчуває момент і добре підлаштовується як під Зорю, так і під її суперників. Супрязi, мабуть, доведеться сидіти на лавці і в цій команді.

Фантом туру

ЛНЗ приймало Чорноморець і за всіма другорядними показниками перевершило гостей. Навіть ефектні сейви Аніагбоссо не врятували одеситів від одного пропущеного. Атакував Чорноморець дуже слабко – і, здавалося, навіть одного забитого м'яча вистачить для перемоги. Як раптом...

За десяток хвилин до кінця Єрмаков після штрафного допрацював епізод до кінця і від самої лицьової лінії відпасував на Янакова. ЛНЗ у повному складі виключився з боротьби і дав Янакову без будь-якої опіки зрівняти рахунок. А потім черкасцям забракло часу забити другий.

Загалом, ЛНЗ надалі наука: грати треба до свистка. А Чорноморець чіпляє чергове очко, яке може стати вирішальним у боротьбі за виживання.

Гол туру

Ну, а як же Динамо? Динамо обіграло чергового суперника так легко, що навіть нема, про що говорити. Перед черговим єврокубковим матчем Шовковський може собі дозволити навіть на заміну не випускати таких важливих гравців, як Шапаренко, Пiхальонок, Ванат, Тимчик, Дубінчак, дуже невеликі відрізки часу давати Волошину з Кабаєвим – і все одно перемогти.

Герреро все краще і краще виглядає в новій команді – він міг відрізнятися дебютним голом, але класний сейв видав Механів. При цьому воротар Лівого Берега навряд буде задоволений собою – адже після його невдалої гри на виході Бражко перекинув його, як Станкович — Ноєра.

Опорник Динамо ще в середині першого тайму спробував покласти красеня. Тоді його гарматний удар прийшовся повз ціль – але, як виявилося, Володимир тільки пристрілювався.

Команда туру

Тренер: Шандрук (Верес)