Україна

Визначився суперник київського клубу.

Став відомий суперник Динамо у 2-му раунді Шляху чемпіонів Юнацької Ліги УЄФА.

Кияни зіграють проти словенського Марибора.

Команда з однойменного міста оформила свій вихід до 2-го раунду за підсумками протистояння з Лінкольн Ред Імпз із Гібралтару. Здобувши перемогу у виїзному поєдинку (6:0), словенці підтвердили свою перевагу й у домашньому поєдинку — 2:0 (Мілошевич, 15, Розе, 50).

Перший поєдинок між Динамо та Марибором пройде 23 жовтня, матч-відповідь запланований на 6 листопада.