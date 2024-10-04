Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв першого дня 9-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 4 жовтня.

Дев'ятий тур розпочнеться з дуелі двох дуже схожих команд.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ОБОЛОНЬ

П’ЯТНИЦЯ, 4 ЖОВТНЯ, 15:30. “ЧОРНОМОРЕЦЬ”, ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

І у Чорноморця, і у Оболоні результативність поки що дорівнює суворо 0,5 гола за гру. З чотирма м'ячами вони, у компанії Лівого Берега, ділять останнє місце за результативністю. Можливо, тому матч і поставили на середину робочого дня, щоб не відбивати в аудиторії УПЛ останні залишки інтересу?

З атакою обох команд дуже, дуже погано. Оболонь взагалі відзначилася у двох матчах цього сезону: з Колосом, який у першому турі був явно не готовий до сезону, та з Інгульцем, про який трохи нижче. Нормальним представникам Прем'єр-ліги команда після відходу Краснопіра забити не здатна. Чорноморець розподілив свої голи за чотирма різними матчами, але в нього з позиційною атакою теж проблеми. Спіймати ЛНЗ на тому, що команда “вимкнулася”, повернути м'яч, який майже вийшов, у гру та забити – це чудово, але на довгій дистанції так не вийде. Чорноморець будує свою гру через те, щоб відбитися всією командою – а у фінальній третині вже як пощастить.

До речі, якщо успішність атаки у команд поки однакова, то забили одній з них більш ніж вдвічі більше, ніж іншу. Це вже коштувало місця Валерію Іващенку, і головна надія від Шищенка – налагодити оборону. При цьому відбитися кожній із цих команд однiй від одної буде явно простіше, ніж забити.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець може вдома 100-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Оболонь може зазнати 20-ї поразки в УПЛ.

На своєму полі Чорноморець обходиться без нічиїх впродовж рекордних для клубу 16-ти ігор УПЛ: 6 перемог та 10 поразок.

Безвиграшна гостьова клубна рекордна серія Оболоні триває в УПЛ 13 ігор: 5 нічиїх та 8 поразок.

Програшна виїзна клубна рекордна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 4 гри.

Чорноморець при Олександру Бабичу може здобути 10-ту домашню перемогу або зазнати 20-ї поразки на своєму полі в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко, 10-й — Богдан Бутко (обидва — Чорноморець).

Орієнтовні склади

Чорноморець: Аніагбосо — Бутко, Удод, Скиба, Кайо — Жаржу, Білошевський — Попов, Лацабідзе, Габелок — Хобленко

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Вітенчук, Черненко — Мединський, Блізніченко, Тарануха

прогноз 0:0

КАРПАТИ — IНГУЛЕЦЬ

П’ЯТНИЦЯ, 4 ЖОВТНЯ, 18:00. “УКРАЇНА”, ЛЬВIВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Наші клуби так люблять знімати про себе серіали, але клуб, який найбільше його зараз потребує, на жаль, мовчить.

Інгулець п'ять років анонсує здачу стадіону, а коли нарешті наблизився до цього, виявилося, що цю “арену” неможливо атестувати. Він спробував знятися, потім передумав – і вирішив грати всі матчі на виїзді. Таким чином, на вихідних Інгулець зіграв дев'ятий поспіль офіційний матч поза селищем Петровим (крім восьми турів, ще на Кубок їздили грати) – і, як не смішно, зіграв товариський матч в Олександрії.

Тобто гра у Львові буде 11-ю поспіль виїзною, а гра у Черкасах за пару тижнів – 12-ю. Ось про що треба знімати серіали! Це ж футбольний цирк, у всіх сенсах цього слова – їздить всією країною, як шапіто. Ну а в другій частині сезону, якщо “Інгулець Арену” хоча б тоді доведуть до ладу, буде футбольна фортеця: півтора десятки матчів вдома, один за одним. Гравці матимуть змогу півроку нікуди не виїжджати, якщо самі цього не захочуть.

Ось тільки на той момент можна так багато програти, що потім ніяка “фортеця” не врятує. На Інгулець усі ці, скажімо м'яко, форс-мажори тиснуть: гравці з Поворознюком переживають те, що не переживали більше ніде і ніколи. Оболоні, мабуть, команда б не програла, якби це не був 11-й виїзд поспіль – ну а Карпати проти такого суперника виглядають очевидним фаворитом.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Карпати та Інгулець у травні цього року здобули путівки до УПЛ.

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко в минулому сезоні очолював саме Інгулець.

Гольова серія Карпат триває в УПЛ 7 ігор — 10 голів.

Безвиграшна серія Інгульця продовжується в УПЛ 9 ігор: 4 нічиї та 5 поразок і до повторення клубного рекорду ще один матч.

Орест Кузик (Карпати) може забити 20-й гол на клубному рівні.

10-й гол в УПЛ може забити Денис Мірошніченко (Карпати).

Василь Кобін біля керма різних клубів в гостях в УПЛ ще не перемагав — у 21-му матчі: 9 нічиїх та 12 поразок.

Орієнтовні склади

Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Саків— Очеретько, Альварес, Чачуа — Підлепенець, Луїфер, Бруніньйо

Інгулець: Паламарчук — Малиш, Шершень, Вілівальд, Мельничук — Пушкарьов, Волохатий, П’ятов, Козак — Сад, Кисленко