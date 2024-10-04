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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та київська Оболонь.

Одеський Чорноморець та київська Оболонь зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Чорноморець у Одесі.

Олександр Бабич, після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (1:1), залучив до стартового складу Рудька до рамки воріт, тоді як Кисіль гратиме ліворуч у захисті, а Єрмаков розташується в опорній зоні. Пшеничнюк та Петряк виступатимуть у півзахисті.

Сергій Шищенко, на тлі перемоги над петровським Інгульцем (2:1), використав із перших хвилин Тарануху на вістрі атаки.

Чорноморець: Рудько — Удод, Жаржу, Скиба, Кисіль — Єрмаков — Бутко, Пшеничнюк, Габелок, Петряк — Хобленко.

Запасні: Вічний, Аніагбосо, Лотоцький, Кайо, Лацабідзе, Сігеєв, Васильєв, Янаков, Шевцов, Калин, Яновіч.



Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Вітенчук, Черненко — Блізніченко, Тарануха, Суханов.

Запасні: Рибка, Марченко, Карась, Козлов, Курко, Ломницький, Лук’янчук, Лях, Мединський, Мороз, Осман, Теслюк.



Гра Чорноморець — Оболонь почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.