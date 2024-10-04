Україна

Керманич Руху дав свій коментар щодо майбутньої зустрічі з "містянами".

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов висловився щодо виїзного матчу проти Олександрії в дев'ятому турі УПЛ, передає офіційний сайт львів'ян.

Спеціаліст зазначив, що для "жовто-чорних" важлива кожна зустріч, незалежно від того, хто суперник.

"Ми не розділяємо команди на фаворитів та аутсайдерів. Не скажу, що нам легше грати проти лідерів. На жаль, Руху не завжди вдається демонструвати той футбол, який тренерський штаб вимагає від команди. Причини бувають різні, але чи не найголовніша — нестача досвіду у молоді. Нам потрібно багато працювати і зачекати, доки хлопці почнуть показувати більшу стабільність.

Олександрія у цьому сезоні грає в інший, більш вертикальний футбол. Ця команда провела хорошу трансферну кампанію та взяла якісних і досвідчених гравців. Зараз в Олександрії хороша глибина складу, відтак вони мають багато футболістів для якісної ротації. "Містяни" не випадково наразі є одним із лідерів чемпіонату.

Не думаю, що Олександрія віддасть нам м'яч та гратиме другим номером. Все ж вони — лідер чемпіонату і гратимуть перед своїми вболівальниками. Це має бути цікавий матч і нам треба якісно до нього підготуватись", — заявив Пономарьов.

Керманич Руху також поділився своїми думками щодо виклику голкіпера клубу Дмитра Ледвія до збірної України U-21.

"Він заслужив на це. Він добре розпочав цей сезон і всі ігри провів на високому рівні. Загалом тішить, що Рух багато матчів грає "на нуль". Надійна оборона дуже важлива для побудови якісної командної гри. Водночас хочеться покращити свою гру в атаці і команда працює над цим. У нас багато якісних футболістів у групі атаки, але їм не завжди щастить, а також є ігрові аспекти, які слід покращити", — зазначив спеціаліст.

Нагадаємо, матч Олександрія — Рух відбудеться завтра, 5 жовтня (початок — о 15:30).