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Головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса викликав 24 футболістів.

Незабаром молодіжна збірна України проведе поєдинки відбірного етапу Євро-2025 проти Англії та Сербії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

На дані матчі головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса викликав 24 футболістів.

Також зазначимо, що до розташування національної команди викликано двох воротарів, які можуть дебютувати у молодіжній збірній — це Дмитро Ледвій із львівського Руху, а також колишній гравець Дніпра-1 Владислав Крапивцов, який зараз є вільним агентом.

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Дмитро Ледвій (Рух), Владислав Крапивцов (без клубу).

Захисники: Іван Єрмачков (Вердер), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Володимир Салюк (Металіст 1925), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — Рух), Артем Смоляков (Полісся), Ілля Крупський (Ворскла).

Півзахисники: Іван Варфоломєєв (Слован), Максим Мельниченко (Полісся), Олег Очеретько (Карпати), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі — Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Олександр Яцик (Зоря), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва — Рух), Максим Хлань (Лехія).

Нападники: Ігор Краснопір (Рух), Ігор Горбач (Зоря).

Нагадаємо, матч проти Англії пройде в Борнмуті на стадіоні Дін Корт — 11 жовтня о 21:45 за Києвом. Зустріч проти Сербії запланована на 15 жовтня, о 21:30 – вона пройде у містечку Стара Пазова у Спортцентрі ФСС.

Також додамо, що Україна вже гарантувала собі місце у фінальному турнірі Євро-2025, здобувши вісім перемог у восьми матчах із різницею м'ячів 19:4.