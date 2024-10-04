Україна
04 жовтня 2024, 17:29
Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Оболонню
Команда Олександра Бабича на власному полі знову виборола три очки на останніх хвилинах.
Чорноморець — Оболонь, фото УПЛ
04 жовтня 2024, 17:29
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Оболонь 1:0
Гол: Шевцов, 87
Чорноморець: Рудько — Удод, Жаржу (Лацабідзе, 76), Скиба, Кисіль — Єрмаков (Васильєв, 61) — Бутко, Пшеничнюк (Кайо, 61), Габелок (Шевцов, 86), Петряк (Янаков, 61) — Хобленко.
Оболонь: Федорівський — Грисьо (Карась, 46), Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Вітенчук (Мороз, 77), Черненко (Лук’янчук, 69) — Блізніченко (Лях, 78), Тарануха (Теслюк, 69), Суханов.
Попередження: Удод, Шевцов — Мороз