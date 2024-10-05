Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 9-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 5 жовтня.

ВЕРЕС — ЗОРЯ

СУБОТА, 5 ЖОВТНЯ, 13:00. “АВАНГАРД”, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Нічия з Шахтарем має зняти напругу з Шандрука та компанії, але про жодну розслабленість навіть мови бути не може. Тільки це очко, отримане за нічию з чемпіоном, відокремлює Верес від зони прямого вильоту.

Дивно якось живе Верес. Коли були найслабшою за складом командою ліги, штампували перемоги, навіть на виїзді. Коли почали нарощувати міць, переманювати гравців навіть у команд рівня Ворскли, стадіон, зрештою, добудували та упорядкували – стали аутсайдером. Начебто проста, “бiй-біжи”, команда Вірта була ефективнішою, ніж усі високолобі схеми від Шандрука і, тим більше, Лавриненка.

У Зорі, безумовно, свої проблеми, але Бартуловичу вистачило кількох матчів, щоб перестати шукати добро від добра. Будкiвський повернувся до стартового складу, знову забив – думаю, Супрягу в основі ми наступного разу побачимо нескоро. Хоч би які кризи переслідували луганський клуб, у нього є бомбардир, розуміння, як його використовувати – а це в українських реаліях уже половина справи. Верес непогано відбивається, що вже показав проти Шахтаря, але в атаці у нього є відчутні проблеми – і це може визначити результат гри.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

680-й матч Зорі в історії Чемпіонату.

Безнічийна серія Зорі триває в Чемпіонаті 10 ігор: 4 перемоги та 6 поразок.

Безвиграшна домашня серія Вереса триває в Чемпіонаті 7 ігор: 4 нічиї та 3 поразки.

Нічийний серіал Вереса на своєму полі триває в Чемпіонаті 2 гри і до повторення клубного рекорду ще одна «мирова».

Підопічні Младена Бартуловіча з різних клубів внічию в УПЛ ще не грали — в 7-ми матчах: 4 перемоги та 3 поразки.

10-й гол в УПЛ може забити Дмитро Кльоц, Владислав Шарай (обидва — Верес).

Орієнтовні склади

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Яго — Дахновський, Луан — Годя, Степанюк

Зоря: Турбаєвський — Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Вантух — Мічин, Дришлюк, Яцик, Антюх — Будківський, Горбач

прогноз 0:1

Олександрiя — Рух

Субота, 5 жовтня, 15:30. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Олександрія продовжує перемагати. Старт із однозначно “щирим” футболом логічно продовжився відрізком, коли проти команди почали паркуватися, відбиватися в 11 осіб – але Ротань зміг поставити команду на рейки не таких видовищних, але все-таки перемог.

А от Рух подолати ті самі проблеми не зміг. На початку сезону він забивав ще більше, ніж Олександрія, але три останні матчі закінчив з одним і тим же рахунком – 0:0. Зрозуміло, що одна з цих трьох “нульовок” лише у послужний список клубу, що грали на полі Динамо, але: а) Олександрія свій матч із топ-клубом взагалі виграла; б) у Руху таки вже три нічиї з явними андердогами, тоді як у Колоса одна. І це формує картину, коли він відрив Олександрії росте і росте. До речі, з огляду на всі проблеми Кривбасу дуже схоже, що саме в цій парі визначиться володар останнього, четвертого місця в єврокубковій зоні.

Літнє зміцнення досвідченими гравцями явно допомогло Олександрії – Філіппов та Шабанов явно допомагають команді почуватися комфортніше в обох штрафних. Рух не посилювався – навпаки, Таллеса втратив – але тут є одне “але”.

Дуже інтригує персона Климчука, його ступінь готовності. Краснопір – у всіх сенсах цього слова відкрита людина; він добре відкривається на полі і дає класні інтерв'ю за його межами, але класної реалізації на довгій дистанції від нього, мабуть, ніхто й не чекав. А от Климчук був найкращим гравцем Руху до травми. Через неї він пропустив більшу частину 2024-го, але проти Динамо зіграв п'ять хвилин, проти Колоса – вже півгодини. Можливо, сьогодні він уже готовий вийти у стартовому складі? І якщо Климчук зможе зберегти той самий рівень, що був раніше, це пiдсилення для атаки Руху не менше, ніж для атаки Олександрії трансфер Філіппова.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшна серія Олександрії триває в УПЛ 12 ігор: 8 перемог та 4 нічиї.

Переможний домашній серіал Олександрії триває 4 гри.

Нічийна серія Руху нараховує 3 гри і до повторення клубного рекорду ще одна мирова.

Рух утримує клубний рекорд, не пропускаючи голів в УПЛ впродовж 450-ти хвилин.

Олександрія при Руслану Ротаню може здобути 10-ту домашню перемогу або 10-й раз на своєму полі зіграти внічию в УПЛ.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 10-ту гостьову перемогу або 10-й раз на виїзді зіграти внічию в Чемпіонаті.

10-й гол в УПЛ може забити Євгеній Смирний, Денис Костишин (обидва — Олександрія).

Попередні 3 матчі рухівців в УПЛ завершувалися з однаковим рахунком 0:0.

Орієнтовні склади

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Смирний — Беззера, Філіппов, Джевані

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін

прогноз 1:1

КОЛОС — ЛIВИЙ БЕРЕГ

СУБОТА, 5 ЖОВТНЯ, 18:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Ну а закриється тур майже гарантованою нудотою. Лівий Берег вийшов у цю лігу на міцній, потужній обороні – і явно планує весь сезон у ній виїжджати на надійній обороні та явних ляпах суперника. Так грати він, можливо, і не хоче, але він не має іншого вибору. За всієї розкоші, якою оточений клуб – базі, стадіоні – команда у нього слабенька, і сам факт участі в УПЛ вже має великий успіх.

Відбитися виходить далеко не завжди: три останні гри для киян закінчилися сухими поразками. Загалом, забити один у матчі з Лівим Берегом дуже часто рівносильно перемозі: зараз команда ділить з Оболонню останнє місце за результативністю. Але Колос, прямо скажемо, також не геній атаки. Має п'ять м'ячів у восьми турах, у Лівого Берега чотири – цілком одна вагова категорія.

Колос атакуватиме, Лівий Берег відбиватиметься – і в таких ситуаціях важливо, як проявить себе Болівар. Венесуелец непогано почав, освіжив атаку, але для форварда найголовніше голи. Лівий Берег – одна з найслабших команд ліги, з нею треба відрізнятись. Втім, це працює і в інший бік: у Колоса одна із найслабших ліній атаки, проти нього має розуміти, як відбиватися, навіть Лівий Берег.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшна серія Колосу триває в Чемпіонаті 3 гри: перемога та 2 нічиї.

Програшний серіал Лівого Берегу триває 3 гри, а безгольовий — 273 хвилини.

Колос не пропускає голів впродовж 205-ти хвилин.

Лівий Берег в УПЛ наразі обходиться без нічиїх — у 8-ми іграх: 2 перемоги та 6 поразок.

Гравці Колоса з 2 грудня 2023 року на своєму полі більше одного голу за матч в Чемпіонаті не забивають.

Лівий Берег після дебюту в УПЛ вдома набрав стільки ж очок, що і в гостях — по 3.

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос).

Орієнтовні склади

Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Краснічі, Демченко — Алефіренко, Оріховський, Третьяков — Болівар

Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал — Приходько, Дедух — М. Когут, Синиця, Галас — Сухоручко