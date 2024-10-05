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Керманич Оболоні дав свій коментар після матчу чемпіонату України.

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко поділився своїми думками щодо поєдинку з Чорноморцем, передає офіційний сайт "броварів".

Чорноморець — Оболонь 1:0 Відео гола та огляд матчу 04.10.2024

У дев'ятому турі УПЛ одесити здобули мінімальну перемогу завдяки дебютному голу Іллі Шевцова.

"Вітаю Чорноморець з перемогою. Дуже потужний з нашого боку перший тайм, потужна гра. Я вважаю, що ми чудово провели першу половину поєдинку, а от другий тайм складався не за нашим сценарієм. Але це футбол. Одна помилка, якої ми припустилися, призвела до того, що ми програли цей матч. Я дуже вдячний хлопцям, тому що за місяць, скільки працюю в команді, бачу зміни у нашій грі. Вона стала більш потужною, більш якісною. Я рахую, що у майбутньому у нас буде інший результат. Вірю в хлопців, вірю в команду. Все буде добре", — додав Шищенко.

Спеціаліст зазначив, що не враховуючи пропущений м'яч, матч він би відніс до категорії "плюс".

"Чорноморець ще тільки-но будується. Це зовсім нова команда, у якій є певні вимоги до футболістів. У нас же команда була сформована, однак вимоги теж інші. Тому ми були десь у рівних умовах. Я рахую, що забий ми у тих нагодах, які мали у першому таймі, то напевно, результат був би іншим. Вважаю, що якби була нічия, то для Оболоні це був би позитивний результат", — заявив він.

Керманич Оболоні також відповів, чи є в нього якісь претензії до підопічних.

"Нема. Одна помилка тільки була. З мого боку могла б бути претензія, але це футбол. М'ячі забиваються через помилки, і я до хлопців не маю ніяких претензій. Адже бачив, як вони тренуються і бачу їхнє відношення до своєї роботи, у побуті, на футбольному полі в іграх. Повторюсь: у мене зовсім немає претензій до підопічних. Вони хочуть перемагати, прогресувати, рухатися вперед. Тому я дуже задоволений своєю командою і гравцями", — зазначив Шищенко.

Нагадаємо, в наступному турі чемпіонату України Оболонь прийматиме Динамо (19 жовтня).