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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 жовтня 2024 року.

У дев'ятому турі УПЛ-2024/25 Чорноморець здобув мінімальну домашню перемогу над Оболонню.

Протягом першої половини поєдинку відкрити рахунок команди не зуміли. Зустріч йшла до нічиєї з рахунком 0:0, однак усе змінив вихід на поле Іллі Шевцова, дебютний гол якого приніс господарям поля три очки.

Далі на Чорноморець чекає домашній матч проти Вереса, тоді як Оболонь прийматиме Динамо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Оболонь у рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Чорноморець — Оболонь 1:0

Гол: Шевцов, 87



Чорноморець: Рудько — Удод, Жаржу (Лацабідзе, 76), Скиба, Кисіль — Єрмаков (Васильєв, 61) — Бутко, Пшеничнюк (Кайо, 61), Габелок (Шевцов, 86), Петряк (Янаков, 61) — Хобленко.



Оболонь: Федорівський — Грисьо (Карась, 46), Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Вітенчук (Мороз, 77), Черненко (Лук’янчук, 69) — Блізніченко (Лях, 78), Тарануха (Теслюк, 69), Суханов.



Попередження: Удод, Шевцов — Мороз