Україна

Колектив Олега Шандрука лише із сьомої спроби переміг на власному полі в новому сезоні.

Дев’ятий тур української Прем’єр-ліги за звичним розкладом отримав продовження в суботу, де все починалось із чергового домашнього матчу рівненського Вересу в поточному сезоні. Лише два рази команда Олега Шандрука за весь цей час полишала межі рідної арени задля проведення протистоянь у рамках чемпіонату, і цього разу до них навідалась луганська Зоря.

Коли Младен Бартулович підхопив керівництво колективом "мужиків", відтоді й триває відтинок часу без серій перемог для "чорно-білих". Спробувати започаткувати таку вони мали саме в цій грі, оскільки тиждень тому переграли полтавську Ворсклу (2:0), і очікували на продовження успішних виступів. Звичайно при цьому Зоря зважала на те, що командам із нижньої частини турнірної таблиці, до переліку яких належав і "червоно-чорних" колектив, раніше за рідким виключенням у вигляді Колоса вдавалось забрати в неї очки.

У Рівному цього дня погода була явно не для футболу через тривалу зливу, проте поле Авангарду напрочуд непогано продемонструвало свої властивості. Так, гравці відчували певний дискомфорт через неочевидний рух м’яча, проте ми бачили й гірші стани газону цього сезону навіть без опадів, тож готові були до всякого.

А ще ми були готові до яскравого футболу, у чому команди нам не відмовили. Верес мав відкривати рахунок на самому початку гри, коли навіс із правого флангу від Луана припав точно на голову Мрвальєвичу, однак чорногорський велетень пробив повз дальню стійку. Цю свою хибу він виправить трохи пізніше, посеред тайму, але тоді вже Верес буде поступатись за рахунком.

Це сталось через те, що в контратаці Зоря через правий фланг зусиллями Антюха доставила м’яч на ближню стійку для Горбача, а той суперників вибачати не мав наміру. Проте це був чи не єдиний реально гострий випад із завершенням від гостей до перерви, тоді як господарі не тільки оформили м’яч у відповідь зусиллями того-таки Мрвальєвича, якому асистував Протасевич, але й мали моменти Шарая, Годі та Гончаренка вже під завісу тайму, коли так само були близькими до забитих м’ячів.

У Вереса на самому початку сезону була одна велика проблема — різні тайми. Але, схоже, що вона вже поступово відійшла у минуле, бо й цього разу команді Шандрука вдалось зберегти цілісність і продовжувати атакувати й після перерви. А от Зоря до такого виявилась не готовою, тому й припустилась хиби вже на старті, коли пас Яго на 54 хвилині дійшов через калюжі до Луана, той змістився в центрі, після чого пробив низом у лівий кут.

Невдовзі після цього луганці створили супермомент для Антюха, але той на дальній стійці ударом зльоту вгатив у поперечину на завершення подачі з лівого флангу від Вантюха. Халепа для команди Бартуловича полягала в тому, що це був останній момент для гостей у цій грі, тоді як решту пів години ігрового часу вони не те, щоб байдикували, але й нічого цікавого запропонувати не змогли.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в одеського Чорноморця, тоді як луганська Зоря прийматиме криворізький Кривбас.— Зоря 2:1Мрвальєвич, 19, Луан, 54 — Горбач, 9Кожухар (Когут, 46) — Протасевич (Гакман, 46, Чечер, 75), Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кльоц, Яго — Луан, Годя (Кучеров, 65), Шарай — Мрвальєвич (Гайдучик, 61).Турбаєвський — Жуніньйо (Беніто, 69), Ескінья, Джордан, Вантух — Мічин, Башич (Супряга, 58), Яцик (Тронтель, 69), Антюх — Горбач (Хахльов, 58), Будківський.Попередження: Луан, Когут — Горбач, Башич, Супряга, Вантух