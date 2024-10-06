Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев’ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 6 жовтня та розпочнеться о 13:00.

Полiccя та Ворскла продовжать програму 9-го туру української Прем’єр-ліги.

Полiccя — Ворскла

Недiля, 6 жовтня, 13:00. Арена "Полісся", Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

Полісся лише трохи більше року виступає в УПЛ, а драматичною історією зустрічей з одним із головних старожилів вже обзавелося. Щоправда, відбувалося це й не в УПЛ.

Амбіції клубу з Житомира практично безмежні: зокрема, Полісся вже минулого сезону зробило найсерйознішу ставку на Кубок. Невеликий фарт із сіткою дозволяв житомирцям, як мінімум, розраховувати на фінал Кубка України – але Ворскла у півфіналі змогла скористатися їхніми проблемами та навіть на виїзді перемогти.

Це було досить несподівано, якщо враховувати, що у 15 офіційних матчах другої частини минулого сезону полтавці змогли перемогти лише чотири рази. Але один із них був у матчі проти команди, яка через чемпіонат проб'ється до єврокубків – а зараз бореться навіть за чемпіонство.

Так, це може звучати приголомшливо голосно, і в будь-якому разі Полісся – у кращому разі третій претендент на титул, але за ресурсами команда Ашура та Буткевича виглядає тією, яка має принаймні битися до кінця. Назаренко і Гуцуляк входять до п'ятірки найкращих гравців усієї ліги, без жодних сором'язливих “за вирахуванням двох грандів”. Ні – вони просто кращі, практично, за всіх – і якщо вже порівнювати з вінгерами, то Зубков, Ярмоленко, Волошин поступаються їм цілком очевидно.

Деякі позиції просідають, але станом зараз Буткевич витрачається на посилення клубу набагато активніше, ніж Ахметов і Суркіси. Легіонери приїжджають до Житомира, та й місцеві їдуть далеко не безкоштовні. Минулого сезону Полісся провалило другу частину – але це привід насамперед зробити висновки та постаратися не повторити помилок. Очна зустріч із Шахтарем, у всякому разі, показала, що за грою Полісся не сильно поступається грандам.

Ворскла... Як уже говорилося вище, у 15 матчах, які були другою частиною минулого сезону, полтавці перемогли лише чотири рази. Якщо додати ще й результати цього сезону, виходить 6 перемог у 23 матчах. М'яко кажучи, не круто. Долганський досі тримається на своїй посаді тільки тому, що сучасна Ворскла не має великих амбіцій – не вилітає, вже добре. На полі Полісся можна чекати на гру другим номером, але в останніх турах полтавці і пропускають дуже багато – тож перспективи не дуже хороші.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Ворскла може забити 900-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

410-й гостьовий матч Ворскли в УПЛ.

Полісся може здобути 20-ту перемогу в історії Чемпіонату.

20-й домашній матч Полісся в УПЛ.

Безпрограшний клубний рекордний серіал Полісся в УПЛ триває 12 ігор: 8 перемог та 4 нічиї.

Гольова клубна рекордна серія Полісся в Чемпіонаті триває 12 ігор — 24 голи.

Безвиграшна серія Ворскли в УПЛ триває 5 ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

Гостьова гольова серія Ворскли триває в УПЛ 5 ігор — 7 голів.

40-й гол в УПЛ може забити Олексій Гуцуляк (Полісся), 25-й — Сергій Мякушко (Ворскла), 20-й — Олександр Назаренко (Полісся), 15-й — Олександр Скляр (Ворскла).

Гольова серія Олексія Гуцуляка (Полісся) триває в Чемпіонаті 5 ігор — 5 голів.

Новачок Ворскли Денис Ндукве в минулому сезоні виступав саме за Полісся.

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