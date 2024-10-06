Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев’ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 6 жовтня та розпочнеться о 18:00.

Динамо та Кривбас завершать програму 9-го туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — Кривбас

Недiля, 6 жовтня, о 18:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Динамо повертається до України після чергової поразки у єврокубках. Зальцбург, Лаціо, Гоффенгайм – здається, киянам уже немає різниці, з яким саме суперником, проти якої тактики та в якому (його) стані грати. На жаль, кияни програють усім поспіль, хто має виразний єврокубковий досвід – та й не вони одні. На рівні групового етапу будь-який український клуб виглядає аутсайдером...

...Але все це – там далеко. У рамках української ліги Динамо не грає, а править. Так, осічка з Рухом, але скільки ж перемог здобуто практично другим складом! Клуб і набирав його так, щоб мати можливість з'їздити в іншу країну, витратити пару днів на дорогу в обидві сторони, замінити сім чоловік у стартовому складі – і все одно перемогти на класі.

І точно не Кривбасу згадувати про невдачі Динамо. Ця команда теж брала участь у єврокубках, але цю участь дуже швидко закінчила – і якщо Бетіс, в принципі, може вважатися суперником сильнішим за той же Гоффенгайм (та й Лаціо, на мою скромну думку), то пльзеньська Вікторія вже нi. Чотири гри – чотири поразки.

Кривбас, звичайно, битиметься проти Динамо як востаннє – у випадку з командами Вернbдуба це навіть не обговорюється. Але річ у тому, що чисто за грою команда на спаді: а Динамо обігравало Кривбас, навіть коли він був на самому піку. Чотири гри – чотири перемоги, і, до речі, з перемоги у Кривому Розі Шовковський розпочав роботу у Динамо після Мірчі Луческу.

Звісно, ​​багато вирішать конкретні кадри. Ось склад, який ще у четвер грав у Німеччині:

Бущан — Караваєв, Попов, Михавко (Піхальонок, 69), Дубінчак — Михайленко, Бражко (Андрієвський, 83), Шапаренко (Шепелєв, 90+3) — Волошин, Ванат (Герреро, 69), Кабаєв (Рубчинський, 83).

І чим більше часу кожен конкретний гравець зіграв проти Гоффенгайма, тим більша ймовірність, що сьогодні він дивитисяме як мінімум початок гри з найкращих місць. У Німеччині був Караваєв? Отже, проти Кривбасу вийде Тимчик. У Німеччині був Дубінчак? Значить, чекаємо на Вівчаренка. Проблема Кривбасу в тому, що навіть такому “полегшеному” складу він значно поступається у рівні – і, звичайно, така ротація має на увазі цілу колекцію “джокерів” у другому таймі.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Динамо може пропустити 650-й гол в рамках Чемпіонату України (ще 1 м’яч).

Безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 9 ігор: 8 перемог та нічия.

На своєму полі Динамо не програє в Чемпіонаті впродовж 13-ти ігор: 11 перемог та 2 нічиї.

Безнічийна гостьова серія Кривбасу триває 6 ігор: 3 перемоги та 3 поразки.

Підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів можуть зазнати 50-ї гостьової поразки в УПЛ.

Динамо при Олександру Шовковському може здобути 30-ту перемогу в УПЛ.

110-й в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко (Динамо), 25-й — Дмитро Хомченовський (Кривбас), 15-й — Володимир Бражко (Динамо), 10-й — Єгор Твердохліб (Кривбас).

50-й матч в УПЛ може провести Артур Микитишин (Кривбас).

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