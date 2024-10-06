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Захисник Лівого Берега прокоментував нічию проти Колосу.

Напередодні в рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги київський Лівий Берег зіграв унічию проти ковалівського Колосу на полі суперників.

Колос — Лівий Берег 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "лелек" Владислав Шаповал прокоментував виступ власної команди.

"Завжди хочеться більшого, але добре, що одне очко набрали. На мою думку, Колос сьогодні грав краще. Ми припустились низки помилок, але до самовіддачі претензій немає.

Із огляду на гру, залишились задоволені і нічиєю. У першій половині зустрічі грали пасивно, але після перерви додали в активності. Було багато технічних помилок з нашого боку.

Тренер у перерві наголосив на тому, що варто нарешті почати грати у свій футбол. Колос у більшості матчів грає першим номером, а ми все ж більше граємо від оборони.

У атаці мало що у нас виходило, але головне зробити висновки і працювати над помилками", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег проведе гостьовий матч проти житомирського Полісся.