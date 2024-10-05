Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 5 жовтня 2024 року.

У матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги Колос із Ковалівки на своєму полі поділив очки з Лівим Берегом.

Матч закінчився без забитих м'ячів з рахунком 0:0. При цьому варто відзначити повну перевагу по грі з боку ковалівців, які завдали п'ять ударів по воротах, тоді як у суперників їх зовсім не було.

Після дев'яти турів Колос набрав вісім очок і посідає 13 місце в УПЛ, а у Лівого Берега – сім балів та 14 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Лівий берег у рамках 9 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Колос — Лівий Берег 0:0

Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Оріховський (Салабай, 68), Демченко — Велетень (Гусол, 79), Криворучко (Гагнідзе, 46), Третьяков — Болівар (Безбородько, 68).

Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал — Приходько (Банада, 85), Дедух — М. Когут (І. Когут, 75), Синиця (Войцеховський, 75), Галас (Співаков, 75) — Кобзар (Сухоручка, 46).

Попередження: Криворучко, Оріховський — Приходько, Банада.