Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та черкаський ЛНЗ.

Донецький Шахтар та черкаський ЛНЗ зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Маріно Пушич, після поразки від бергамаської Аталанти (0:3), залучив до стартового складу Коноплю та Азарові на фланги оборони, тоді як Бондаренко гратиме в центрі поля, а Кевін та Траоре повернуться до атаки.

Андрес Карраско, на тлі нічиєї проти одеського Чорноморця (1:1), використав із перших хвилин Молло та Авагімяна на позиції під нападником.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Траоре, Кевін.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Егіналду, Педріньйо Азеведо, Вінісіус, Грам, Глущенко, Назарина, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Яшарі, Нонікашвілі — Олійник, Молло, Авагімян — Момо.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Ангелов, Бойко, Наумець, Халайла, Тілль.



Гра Шахтар — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.