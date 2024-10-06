Україна

Житомиряни продовжують безпрограшну серію.

Недільна частина дев’ятого туру української Прем’єр-ліги була останньою можливістю на найближчі тижні поспостерігати за матча національної першості, бо далі вже розпочнеться друга міжнародна павза цього сезону й буде не до клубних справ. Починався цей футбольний день у Житомирі, де місцеве Полісся отримало інформацію напередодні щодо втрати очок Олександрією в гру проти львівського Руху, і намагалось цим скористатись.

Позбавити команду Імада Ашура скоротити дистанцію в турнірній таблиці до мінімальної мала можливість полтавська Ворскла, і для неї також важливим було питання здобуття залікових балів, проте вже геть у іншому контексті. Річ у тім, що команда Сергія Долганського не перемагала в п’яти матчах чемпіонату поспіль тож, її позиції стрімко знижувались.

Але в першому таймі цього матчу полтавці точно знайшли правильний підхід до подолання оборони суперників. Агресивні фланги атаки Полісся тривалий час перебували зв’язаними по руках і ногах, і натомість ми спостерігали за контратаками саме у виконанні гостей. Супермомент на лівому фланзі штрафного на 12 хвилині згаяв Ієде, коли його удар на лінії воріт зупинив Смоляков, тож Ашур отримав сигнал, що щось пішло не за планом.

До гри "вовки" належним чином увійшли лише на завершення першої пів години протистояння, до цього переживши ще один лячний епізод із перехопленням у підкаті в центрі власного штрафного від Волинця прострілу того-таки Ієде під час чергового випаду Ворскли, але вже за кілька миттєвостей після цього Чорноморцю головою довелось на лінії вибивати удар від Луїфера з лівого кута воротарського.

Зайвого захисника команді Долганського не вистачило вже в наступній атаці, коли Назаренко наздогнав на правому фланзі штрафного м’яч біля лицьової, устиг подати до воротарського, а Луїфер головою перевів м’яч у дальній кут воріт. Тоді почало здаватись, що запал "зелено-білих" згасає, проте це було оманливе враження.

На 39 хвилині Назаренко мав можливість подвоїти рахунок на користь власної команди, але його дриблінг у центрі штрафного Ісенко прочитав, а вже в контратаці Пердута безсоромно увірвався на правий фланг штрафного повз двох суперників і викотив простріл точно на Кане до центру штрафного. А отже інтрига, а отже попереду на нас очікував цікавий другий тайм.

Після перерви Долганський зробив ротацію з появою на полі Черниша й дуже сильно помилився у власному виборі. Гра у молодого футболіста не пішла взагалі й кількість помилок у його виконанні зрештою перетворилась на користь для суперників. На 71 хвилині не встежили за відскоком подачі кутового з правого флангу на дальньому боці поля в напрямку Смолякова, після чого гравець молодіжної збірної виконав блискучий удар у правий верхній кут з-за меж штрафного.

Перевага Полісся на м’ячі на той момент була значною, хоча й гольових нагод у "вовків" було не надто багато. А от коли вони забили, то одразу ж віддали м’яч Ворсклі, що не подобалось Ашуру, бо довелось його команді відбиватись. І якби футболісти Долганського були б трохи більш наполегливими попереду, то, можливо, щось би й вигадали. А так — було цікаво, коли Ісенко пішов на один із останніх кутових у компенсований час і навіть пробив головою, але невдало. Як невдалими були й усі спроби вдруге відігратись від полтавців.

У наступному турі житомирське Полісся проведе вдома проти київського Лівого Берега, а Олександрія прийматиме Ворсклу.— Ворскла 2:1Луїфер, 31, Смоляков, 71 — Кане, 40Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста (Кушніренко, 70), Мельниченко (Мустафаєв, 70), Крушинський (Лєднєв, 63) — Гуцуляк (Тейлор, 83), Луїфер (Пайшао, 63), Назаренко.Ісенко — Крупський (Ковталюк, 72), Гучек, Чорноморець, Бацула (Корнієнко, 86) — Ізотов, Пердута — Ндукве (Черниш, 46, Скляр, 72), Нестеренко, Кане (Островський, 86) — Ієде.Попередження: Таллес Коста — Ізотов