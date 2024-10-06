Україна

Футболіст оформив покер у матчі чемпіонату.

Півзахисник Шахатря Георгій Судаков прокоментував перемогу над ЛНЗ (5:1) в УПЛ, а також висловився про свій покер у ворота черкасців.

"М'яч на згадку собі не залишив, навіть не думав про це. Можливо, футболку розпишу.

В УПЛ раніше ніхто не відзначався п'ятьма голами за один матч? Треба було мені сказати раніше, не знав. Але я не думаю особливо про голи. Були моменти, маю голи. Були шанси забити ще, але не використав.

Ми добре грали, ми створювали моменти, ми забивали голи після комбінацій. ЛНЗ – непогана команда, яка, якщо не помиляюся, йде біля нас за набраними очками, тому ЛНЗ це хороший суперник.

Важко звикнути до графіка, ми вже так граємо три роки, але зараз ми в такій ситуації. Зараз після матчу їду до збірної. Два місяці будуть матчі із третього дня на четвертий, треба звикнути. Сподіваюся, чи вдасться цей настрій перенести до матчів за збірну", — сказав Судаков.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в ковалівського Колоса.