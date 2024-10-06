Італія

Результати матчів неділі в чемпіонаті Італії.

Закінчилось 2 матчі 7-го туру Серії А: Лаціо — Емполі та Болонья — Парма.

Лаціо здобув вольову перемогу над Емполі (2:1). В дебюті зустрічі Еспозіто відкрив рахунок, втім голи Дзакканьї та Педро допомогли римлянам забрати три очки.

Лаціо - Емполі 2:1

Голи: Дзакканьї, 45+4, Родрігес, 84 - Еспозіто, 9

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 38), Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 86) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Родрігес, 73), Діа (Кастровіллі, 86), Дзакканьї (Нослін, 87) — Кастельянос

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Фацціні (Гендерсон, 65), Грассі, Анжорін (Еконг, 65), Пеццелла (Какаче, 53) — Еспозіто (Коломбо, 83), Сольбаккен (Де Шильйо, 83)

Попередження: Ровелла, Кастельянос — Пеццелла, Фацціні, Г'ясі, Грассі

Тим часом Болонья після поразки на Енфілді в Лізі чемпіонів не змогла взяти три очки вдома в матчі з Пармою — 0:0

Болонья — Парма 0:0

Болонья: Равалья — Гольм, Беукема, Ерлич, Лікоянніс (Міранда, 79) — Моро (Урбанські, 62), Фройлер, Ебішер (Фаббіан, 46) — Орсоліні (Ілінг, 46), Кастро, Ндоє (Карлссон, 79)

Парма: Судзукі — Кулібалі, Дельпрато, Болоґг, Валері — Ернані (Міхейле, 72), Бернабе (Кейта, 89) — Ман (Камара, 89), Зом, Канчельєрі (Ейно, 55) — Бонні (Шарпентьє, 72)

Попередження: Урбанські

Вилучення: Кулібалі, 53