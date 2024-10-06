Україна
06 жовтня 2024, 20:00
Динамо Київ переграло Кривбас
Команда Олександра Шовковського з мінімальними зусиллями втримала перевагу, здобуту в першому таймі.
Динамо Київ — Кривбас, фото УПЛ
06 жовтня 2024, 20:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Кривбас 2:1
Голи: Рубчинський, 5, Буяльський, 25 (пен.) — Михавко, 45+2 (авт.)
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Рубчинський (Андрієвський, 79) — Ярмоленко (Кабаєв, 62), Буяльський (Шапаренко, 62), Брагару (Волошин, 79) — Герреро (Ванат, 87).
Кривбас: Кліщук — Бандейра (Понєдєльнік, 46), Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана (Ілич, 67), Вакулко — Задерака, Луньов (Аморозо, 31), Микитишин (По, 46, Каменський, 78) — Соса.
Попередження: Ярмоленко, Андрієвський — По, Бізімана, Аморозо