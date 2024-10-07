Україна

Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Напередодні донецький Шахтар у дев’ятому турі української Прем’єр-ліги розгромив черкаський ЛНЗ на Арені Львів.

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився враженнями від виступу власної команди.

"Перш за все, хотів би сказати, що сьогодні моя команда відіграла на просто фантастичному рівні: я дуже задоволений тим, як ми будували гру в цілому і як реагували на події на полі. І тому я можу лише похвалити своїх гравців.

Щодо вашого запитання про порівняння з матчами Ліги чемпіонів, то я змушений сказати, що воно не надто розумне. Адже якщо ви ставите в один ряд національні змагання та єврокубкові, то ви не дуже добре розбираєтесь у футболі. Вибачте, але це некоректне запитання.

Наші плани на час міжнародної павзи не відрізнятимуться від звичного розкладу під час подібних павз. Звісно, гравці, які отримали виклик до своїх збірних, проведуть цей час, виступаючи за свої національні команди. А що стосується футболістів, яких не викликано, то вони матимуть час, аби трохи відпочити — й фізично, й ментально.

Адже в нас дуже напружений календар, велика кількість матчів, усім нам необхідно трошки відпочити, аби підійти із повним зарядом сил до нових викликів, які чекають на нас попереду.

У перерві я сказав гравцям, що, якщо ми відзначимось сьогодні п’ятьма забитими м’ячами, отримаємо вихідний. Але, звичайно ж, це жарт. Щодо реально сказаних слів, то я разом з командою розбирав епізоди першого тайму і звернув увагу на ті нюанси, які ми могли б покращити, на моменти, якими могли б скористатись, щоб змінити малюнок гри в другому таймі на нашу користь.

І, як ви могли помітити, наші напрацювання мали ефект — ми змогли забити тричі на початку другого тайму. І в цілому, як я вже наголошував, моя команда сьогодні провела фантастичний поєдинок, чим я дуже задоволений.

Не дуже коректно, на мою думку, порівнювати зовсім протилежний рівень змагань у національних турнірах та Лізі чемпіонів. Безумовно, наша Прем’єр-ліга є сильною та конкурентною, але порівнювати її з рівнем Ліги чемпіонів є недоцільним заняттям. Це просто земля та небо.

І я хочу вас попросити мати трохи більше поваги до футболістів та всіх українських клубів, які представляють країну на євроарені. Що стосується логістичних запитань та загалом усього, що пов’язано з такими іграми, то щоразу ми змушені долати якийсь просто немислимий шлях.

Це вже стало цілком нормальним та звичним явищем для нас, в Україні, але коли я спілкуюсь зі своїми колегами за кордоном, то вони взагалі не вірять, що можуть бути такі умови і що нам доводиться щоразу стикатися із подібними питаннями логістики під час подорожей на матчі.

Я також спілкувався з вашими колегами в Нідерландах і відстоював добре ім’я команди, хвалив своїх гравців за ту витримку та за те ставлення до футболу, що вони демонструють попри всі складні умови. І, звісно, я розумію ваші запитання та спроби прокласти паралель між цими двома турнірами, але я ще раз прошу виявляти більше поваги до гравців — не так до мене, скільки до моїх гравців.

Вони заслуговують на повагу за своє старання. І можу вас запевнити: ми робимо все, що в наших силах, і навіть більше того, що є в нашому внутрішньому резерві.

І якщо ви хочете, то я можу взяти вас із собою у подорож: ви подолаєте шлях з України до Німеччини і потім повернетеся аналогічним маршрутом, а після цього я попрошу вас відбігати 90 хвилин на полі. Я не знаю, чи ви зможете витримати таку динаміку й стилістику.

Ще раз можу вас запевнити, що ми викладаємось повністю і що мої гравці заслуговують на повагу. Тому я знову прошу вас усіх виявляти більше поваги до футболістів.

Судаков? Я думаю, він зіграв добре цього вечора. Як я вже казав раніше, усі заслуги — командні та індивідуальні — є результатом роботи всього колективу. І сьогодні ми були неймовірними як команда. Тому Судаков повинен бути вдячний своїм партнерам за цей неймовірний перформанс, що йому вдалося продемонструвати і стати найкращим гравцем матчу.

А якщо говорити безпосередньо про нього, то Судаков — просто фантастичний футболіст, як вам усім відомо, він неймовірна людина та дуже приємний хлопець. Тому я дуже радий за його сьогоднішній перформанс і впевнений, що в розташування національної збірної він вирушить в чудовому настрої та зуміє також бути корисним національній команді України. Але сьогодні він справді був чудовим", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме у ковалівського Колосу.