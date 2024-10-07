Україна

Колишній динамівець виступатиме за команду з Київщини.

Колишній півзахисник збірної України та київського Динамо Сергій Рибалка продовжить свою кар'єру в аматорському футболі за клуб Лісне. Про це повідомляє прес-служба клубу із Київської області.

Останнім клубом 34-річного українця на професійному рівні був черкаський ЛНЗ, який він залишив минулого літа. Минулого сезону він відіграв 17 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.

До цього Рибалка виступав за Динамо Київ, Слован, Сівасспор, Олександрію та харківський Арсенал.

Також на рахунку Сергія дев'ять матчів у складі збірної України.