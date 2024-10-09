Україна

Оновлення одного з комплектів перед матчами Ліги націй у жовтні.

Національна збірна України під час жовтневої міжнародної перерви проведе домашні матчі Ліги націй УЄФА проти Грузії та Чехії.

Під час підготовки до цих протистоянь УАФ презентувала новий домашній комплект "синьо-жовтих".

Цього разу Україна повертається до співпраці з adidas.

Домашня форма виконана в традиційному жовтому кольорі і, як і на майбутньому синьому гостьовому варіанті, на комірці було збережено гасло "Слава Україні".

"Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом, що робить її невід’ємним атрибутом кожного вболівальника", — запевняють розробники.

Директор adidas Ukraine Ігор Маринич прокоментував партнерство з УАФ та презентацію форми наступним чином:

"Ми пишаємось тим, що оголошуємо про початок нашої співпраці з УАФ.

Через спорт ми маємо можливість змінювати життя, і ми раді бути частиною цього процесу в Україні.

Ми прагнемо забезпечити наших спортсменів найякіснішим спорядженням, надихаючи нові покоління футболістів в Україні.

Форма збірної України — це не просто спортивний одяг. Це потужний символ футбольної гордості та єдності".

Збірна України зіграє проти Грузії 11 жовтня, а проти Чехії — 14 жовтня.