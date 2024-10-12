Україна

Гравець може повернутися на поле якраз після перерви на матчі збірних.

Центральний нападник Кривбасу Олег Кожушко висловився щодо відновлення після травми, поєдинку криворізького клубу з Динамо та паузи в чемпіонаті, передає офіційний сайт "червоно-білих".

Гравець пропустив попередні чотири матчі свого колективу.

"Наразі я почуваю себе добре. Слава Богу, відновився, вже почав тренуватись і, думаю, що в найближчих іграх вже почну з'являтися на полі. Це такий дуже тяжкий період для кожного футболіста. Потрібна мотивація, в першу чергу, повернутися назад на поле і грати. Я працюю кожен день з дуже великою мотивацією, щоб повернутися на поле та допомагати своїй команді перемагати", — зазначив Кожушко.

У дев'ятому турі УПЛ підопічні Юрія Вернидуба поступилися Динамо на виїзді (2:1).

"Дивився гру разом з батьками вдома у Миколаєві. В першу чергу, після кожної поразки прикро, тому що завжди хочеться вигравати. Тому перші емоції після гри були більше негативні, адже ми не здобули в цій грі очок", — пояснив 26-річний виконавець.

Зараз у чемпіонаті України перерва на тлі матчів національних команд.

"Я рахую, що пауза точно піде на користь команді, тому що зараз трішки не той результат, на який ми очікували. Тому є певний період часу, де можемо проаналізувати наші попередні матчі, десь скорегувати гру і вже, так би мовити, з новим подихом та бажанням повернутися до наступної частини чемпіонату", — вважає Олег.

Нагадаємо, у десятому турі УПЛ Кривбас гостюватиме в Зорі (20 жовтня).